Dead by Daylight sera jouable gratuitement durant le week-end d'Halloween

Dead by Daylight jouable gratuitement pour Halloween

The season of fear begins with Haunted by Daylight! Experience Halloween in the home of horror with :

🎃 A thrilling new event

👻 Plenty of spooky Cosmetics

🦇 A spine-tingling Tome

And plenty of treats to uncover 👀 https://t.co/LNEot81xTj pic.twitter.com/Rr7BoRDoB0 — Dead by Daylight (@DeadByBHVR) October 6, 2022

Pour Halloween, le studio de développement Behaviour Interactive a prévu de nombreuses festivités sur, via la saison de la peur, intitulée en anglais « Haunted by Daylight ». D'ailleurs, le soft seraà la fin de ce mois d'octobre, et ce pendant une durée déterminée.En effet, Behaviour Interactive a prévu de rendre Dead by Daylightdurant. Cela a, notamment, été annoncé via un trailer présentant « Haunted by Daylight » et une publication sur le compte Twitter du jeu. Ainsi, du, les joueurs et les joueuses pourront découvrir gratuitement le titre, en solo ou bien avec des amis.Par ailleurs, notons que la saison « Haunted by Daylight », qui doit débuter le 11 octobre prochain, apportera son lot de nouveautés sur Dead by Daylight, dont des cosmétiques, un événement et un tome intitulé « Malevolence », entre autres. Une bande-annonce a, récemment, été partagée à ce sujet et résume le contenu de cette saison.De plus, rappelons qu' un crossover avec PUBG est également prévu pour ce mois-ci, mais celui-ci ne possède pas encore de date de sortie, au moment où nous écrivons ces lignes.Dead by Daylight est catégorisé comme un survival-horror multijoueur. Le titre est sorti en 2016 sur PC, PS4 et Xbox One, avant d'arriver sur Nintendo Switch en 2019.