Dead by Daylight s'associe encore avec Saw, cette fois-ci pour un Tome

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Behaviour Interactive ne cesse d'apporter de nouvelles choses à son jeu multijoueur, qui continue d'attirer les joueurs, cinq ans après sa sortie. En ce début d'année, et en plus de l'événement pour le Nouvel An lunaire . Il s'agit par ailleurs du premier Tome entièrement sous licence, et de la deuxième collaboration avec l'univers de Saw, qui a été introduit en 2018.Ce Tome permet donc de profiter d'un nouveau contenu, notamment trois histoires à travers les souvenirs d'Amanda Young et du détective Tapp. L'objectif est de reconstituer ces souvenirs grâce à quelques défis qui vous seront proposés dans ce Tome. Bien évidemment, comme toujours lorsqu'un Tome arrive, des skins en tout genre sont introduits. Cette fois-ci, les développeurs ont fait le choix d'ajouter plus de 60 articles cosmétiques, dont 12 nouvelles tenues et des charmes.Le tout est disponible dès ce 26 janvier, sur toutes les plateformes. Si vous souhaitez récupérer quelques bonus, n'hésitez pas à consulter les codes spéciaux actifs