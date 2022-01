Dead by Daylight célèbre l’année du Tigre avec un événement spécial

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



À l'instar de nombreux autres jeux vidéo,va organiser un petit événement en jeu, afin de fêter le Nouvel An lunaire. Depuis ce mardi 25 janvier, et jusqu'au 8 février, il sera en effet possible de prendre part à quelques festivités.Côté gameplay, de légères modifications sont à prévoir,. Dans la Toile, il sera également possible de débloquer des éléments pour une durée limitée, comme le pétard lunaire et la boîte à outils lunaire. Une nouvelle offrande, utilisable aussi bien par les survivants que les tueurs, fait son arrivée, avec l'enveloppe rouge, laquelle permet de récupérer quelques récompenses, dont des points de sang. Parmi ces récompenses, nous retrouvons également des skins pour David King, Jane Romero, Kate Denson, le Piégeur, le Clown, l’Infirmière et l’Artiste.Concernant le reste de l'événement, nous pouvons mentionner le fait que deux charmes mettent en avant le tigre sont offerts aux joueurs, alors qu'un bonus de connexion est mis en place.. Naturellement, de nouveaux skins sont introduits dans la boutique, et quelques promotions sont faites, que ce soit en jeu, pour les skins, ou pour acheter des DLC.reste disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series et Nintendo Switch.