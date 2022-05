Dead by Daylight présente le chapitre Roots of Dread

Roots of Dread, nouveau chapitre de Dead by Daylight

Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’offrir à nos joueurs un Chapitre original pour l’anniversaire du jeu cette année. Dead by Daylight a grandi et s’est énormément diversifié depuis sa création et avec Roots of Dread, nous voulions retrouver l’essence du jeu : la peur viscérale et la fébrilité de la chasse. Le Dragage est un monstre étrange et effrayant au design unique, une première pour Dead by Daylight. Il se cache et chasse dans l'ombre avec le pouvoir d'engloutir les Survivants dans les ténèbres. Je pense qu’il apportera une expérience très intense pour tous les joueurs. - Dave Richard, directeur créatif de Dead by Daylight.

De nombreuses choses arriveront dans Dead by Daylight ces prochains mois. Les points les plus importants ont récemment été présentés, par le biais d'un événement spécial, dont un résumé est disponible ici Le point central, et surtout ce qui arrivera le plus vite, est le nouveau chapitre, nommé Roots of Dread. Celui-ci s'est très largement dévoilé.Behaviour Interactive a ainsi donné toutes les informations relatives à ce nouveau chapitre, commençant par le Tueur. Nous aurons affaire au Dragage, prenant une forme floue rappelant la brume. Il n'hésite pas à effrayer quiconque croise sa route et son regard et sera l'un des Tueurs les plus effrayants (et difficiles à semer) de Dead by Daylight, notamment grâce à sa capacité lui permettant de se téléporter entre les Casiers. Les Survivants devront rester sur le qui-vive.Pour contrer ce Tueur, nous pourrons découvrir Haddie Kaur, la Survivante née en Inde, qui a grandi au Québec et a, très vite, fait face à des événements paranormaux. Son courage sera un atout important pour lutter contre le Tueur, bien que nous n'ayons pas encore de détails sur ses capacités. Si Haddie Kaur vous dit quelque chose, c'est parce que nous l'avons déjà croisé dans les Archives, il y a quelque temps.Enfin, l'autre ajout majeur de ce chapitre est une carte, le Jardin de la Joie. Prenant place dans une petite ville américaine, avec un cadre assez joli, il n'en sera rien, étant donné que les fantômes et autres menaces y ont élu domicile.Le chapitre Roots of Dread de Dead by Daylight arrivera dès le 7 juin, sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Switch. Davantage d'informations seront probablement communiquées dans les joueurs précédant son arrivée. Rappelons que vous pouvez toujours gagner des Points de Sang grâce à des codes