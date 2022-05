Dead by Daylight dévoile la feuille de route de l'année six, avec de (très) nombreuses choses

Roadmap de l'année 6 pour Dead by Daylight

Ce 17 mai, Behaviour Interactive a tenu à présenter à sa communauté ce qui va arriver ces prochains mois dans Dead by Daylight , qui fête ses six ans et possède plus de 50 millions de joueurs. Naturellement, pour remercier sa communauté, de nombreuses choses arriveront cette année. Cela va commencer par l'arrivée du nouveau chapitre, dès ce mois de juin.Cette sixième année débutera sur les chapeaux de roues, avec l'arrivée d'un nouveau chapitre.. Celui-ci n'est ni plus ni moins qu'un monstre brumeux, qui sème la peur partout où il passe, d'autant plus qu'il possède comme caractéristique la possibilité de se téléporter entre les Casiers pour capturer les Survivants. Naturellement, un Survivant sera introduit, ou plutôt introduite, puisque nous découvrirons Haddie Kaur, une Indienne qui a grandi au Québec. Elle constituera un atout non négligeable pour vaincre le Tueur. Enfin, la nouvelle carte se nomme Le Jardin de la Joie et propose un panorama plutôt joli, bien que dangereux.Vous pouvez retrouver plus d'informations sur ce nouveau chapitre dans l'article dédié à Roots of Dread L'une des licences du genre horrifique les plus populaires du monde va faire son retour dans Dead by Daylight. Les détails sur cette nouvelle collaboration sont flous, mais nous savons qu'. Il permettra l'introduction d'autres personnages de la franchise de Capcom, pour tenir compagnie à Jill Valentine et Leon S. Kennedy (et le Nemesis), qui ont débarqué en juin 2021.La dernière information majeure est que. Cela ne se fera pas par le biais d'un chapitre, mais d'une collection. Au total,Behaviour Interactive a également donné d'autres informations relatives à Dead by Daylight, à l'image de la version mobile, qui va connaître une mise à jour majeure, dans le but de relancer la licence, alors qu'un roman vidéoludique, Hooked on You : un jeu de drague de Dead by Daylight, va paraître plus tard en 2022.Tout cela sera disponible ces prochains mois sur Dead by Daylight, tout comme d'autres surprises. Les développeurs n'hésiteront pas à revenir vers nous pour nous donner davantage d'informations, en temps voulu.