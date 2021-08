Dead by Daylight : Pinhead devrait être le prochain tueur

PC (Édition Standard) → 4,95 € au lieu de 19,99 €, soit 75 % de réduction.

a pour habitude d'accueillir plusieurs tueurs différents pour alimenter son contenu. Après l'implantation de Pyramid Head de, ou encore dude, il semblerait que ce soit au tour de, l'une des plus grandes icônes du cinéma d'horreur, de rejoindre le titre de survie dePersonnage de fiction appartenant à la saga cinématographique d', plusieurs indices ont été éparpillés un peu partout sur la toile, et notamment sur les réseaux sociaux, ces derniers ne laissant pas trop de doute possible sur l'identité du prochain tueur.Dans un premier temps, des fichiers audio ont été postés sur Discord et ont révélé le mot HELL par spectrogramme. Par la suite, des lettres postées sur Twitter ont quant à elles dévoilé le mot RAISE. Enfin, sur YouTube, une courte vidéo a été postée sur le compte officiel du jeu, celle-ci mentionnant l'année 1987, date de sortie d'Hellraiser. Par la même occasion, un utilisateur s'est amusé à chercher le nom du fichier sur la chaine chinoise du jeu et y a découvert le nom d'Hellraiser Tous ces éléments mis bout à bout portent à croire que. D'après la saga, nous pouvons facilement imaginer que ce nouveau personnage aura un penchant pour les crochets et n'hésitera pas à s'en servir pour lacérer les survivants.Désormais, nous devons attendre l'officialisation de ce nouveau personnage, qui, on l'espère, rejoindra rapidementest disponible sur sur PC et consoles.