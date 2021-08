Dead by Daylight : Pyramid Head profite d'un nouveau fessier

silent hill fans, not everything is bad news today

they fixed his ass in dbd pic.twitter.com/upEhmTb5bo — Lulu (@luulubuu) August 10, 2021

PC (Édition Standard) → 4,95 € au lieu de 19,99 €, soit 75 % de réduction.

→ au lieu de 19,99 €, soit 75 % de réduction. PlayStation Carte PSN de 50 € → 43,99 € au lieu de 50 €, soit 12 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 17,99 € au lieu de 20 €, soit 10 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

a bénéficié très récemment depermettant la correction de certains bugs, celle-ci apportant également des améliorations de gameplay. Si nous aurions pu penser qu'il ne s'agissait que d'une mise à jour habituelle, certains joueurs ont remarqué qu'elle permettait aussi la correction de l'allure d'un des tueurs du jeu.Repéré par Polygon , l'un des antagonistes les plus célèbres de la série, a semblerait-il bénéficié de certains ajustements, le tout concentré sur son derrière. Depuis plusieurs mois, les joueurs avaient en effet remarqué que l'arrière-train du tueur avait quelque peu changé, et qu'il était désormais beaucoup plus plat qu'à ses débuts. Suite à cette constatation,, ce à quoi le studio avait répondu qu'il était bel et bien resté intact.Toutefois, depuis la parution de la mise à jour 5.1.1 le 10 août dernier, le studio a fini par reconnaitre auprès de Polygon que même si les fesses den'avaient jamais subi de changements, un bug présent sur l'une de ses tenues rendait effectivement son fessier plat. Suite à cette découverte, les développeurs ont fait le nécessaire pour le rendre un peu plus rond, en espérant que les joueurs apprécient cet effort.est disponible sur sur PC et consoles. Si vous souhaitez vous le procurer tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :