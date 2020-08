Le cross-play disponible pour Dead by Daylight

De plus en plus de jeu adoptent le cross-play, fonctionnalité permettant de jouer avec des joueurs sur n'importe quelle plateforme. Le dernier en date n'est ni plus ni moins que. Ainsi, quelques semaines après avoir vu débarquer celui de Silent Hill , les joueurs pourront peuvent désormais profiter du cross-play.Le jeu développé par Behaviour Interactive est disponible sur toutes les plateformes, PC, consoles et mobiles. Néanmoins, le cross-play ne concerne que les joueurs PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Ainsi, les joueurs pourront dorénavant lancer une partie avec n'importe qui sans restriction de plateforme, ce qui n'était jusqu'alors pas possible. Il sera, cependant, bien évidemment possible de désactiver la fonctionnalité.En outre, sachez que. Ce système permet de ne créer qu'une seule liste d'amis, directement en jeu, laquelle ne diffère pas selon la plateforme.Grâce à ces ajouts,, elle qui est déjà forte de plusieurs millions de joueurs.est pour rappel disponible sur PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch et les appareils mobiles. Si vous souhaitez l’acquérir tout en faisant des économies, nous rappelons que notre partenaire