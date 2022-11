Dead by Daylight : Les Tueurs peuvent désormais s'entraîner contre des bots

[...] Nous sommes ravis de vous annoncer que les bots sont désormais disponibles dans les parties personnalisées. Désormais, l'hôte d'un salon personnalisé aura l'option d'ajouter jusqu'à 4 bots à sa partie. Alors la prochaine fois qu'il vous manquera un joueur, ou que vous souhaiterez simplement essayer un nouveau tueur dans un environnement sans pression, remettez-vous-en aux bots. Veuillez noter que les bots ne peuvent actuellement pas être pourvus de compétences [...]

No legend has foretold this dark reunion.



The Forged In Fog Chapter is now available, featuring The Knight and Vittorio Toscano.



Learn more 👉 https://t.co/jhmzPteaM2 pic.twitter.com/xpJPNzYAp4 — Dead by Daylight (@DeadByBHVR) November 22, 2022

, développé et édité par Behaviour Interactive, a récemment accueilli une nouvelle mise à jour, soit la 6.4.0. Celle-ci a, notamment, apporté le chapitre 26, introduisant un nouveau Tueur et un nouveau Survivant, mais aussi, qui devrait plaire aux joueurs et aux joueuses.En effet, d'après les informations disponibles dans le patch notes de cette mise à jour, nous pouvons désormais, jouant le rôle de Survivants,. Ce qui signifie que celles et ceux désirant essayer un nouveau Tueur, ou tout simplement s'entraîner peuvent le faire, et ce « dans un environnement sans pression ».Pour rappel, le chapitre 26 a ajoutéainsi qu'à Dead by Daylight, soient Vittorio Toscano et le Chevalier. De plus, cette mise à jour a apporté, entre autres, une nouvelle carte de jeu, nommée « La Place dévastée ».Pour rappel, Dead by Daylight est disponible sur la plupart des consoles et sur PC. Vous pouvez vous procurer le titre en faisant quelques économies grâce à notre partenaire, Instant Gaming :