Dead by Daylight : Les adieux à la version mobile du titre

Les tueurs de Dead by Daylight Mobile ont été battus par un détail contre lequel même eux sont impuissants : la fermeture définitive des serveurs de jeu.
Le 20 mars a été un jour sombre pour la version mobile de Dead by Daylight
. En temps normal, les joueurs redoutent le tueur à leurs trousses. Mais même les tueurs les plus redoutables ne peuvent rien contre l'arrêt définitif de leur carnage. Annoncée en janvier dernier, la fermeture des serveurs du jeu n'a pu être évitée.
Pourtant, le titre proposait une expérience de jeu légèrement différente de la version PC.
Clap de fin pour Dead by Daylight Mobile, mais l'aventure continue sur PC
Lancée en avril 2020, la version mobile de Dead by Daylight allait célébrer son 5e anniversaire
. Cependant, le marché très concurrentiel des jeux mobiles, la durée de vie assez limitée de ces titres sans un investissement régulier et des commentaires de la part des joueurs PC sur les éléments cosmétiques ont eu raison de Dead by Daylight Mobile.
Les utilisateurs savaient que cette fermeture était prévue de longue date. D'ailleurs, Behavior Interactive a proposé un pack de bienvenue afin d'effectuer la migration entre la version mobile et le jeu classique
. De plus, la valeur globale de ce pack était proportionnelle à l'argent investi dans l'opus mobile. Toutefois, de nombreux joueurs ont désinstallé l'application avant de réclamer ce pack, rendant impossible l'opération. D'ailleurs, il est possible que cette campagne ne fonctionne plus depuis l'arrêt des serveurs.
Malgré la fin de la version mobile, Dead by Daylight est toujours jouable sur PC. D'ailleurs, le jeu va prochainement voir arriver un nouveau tueur tiré d'un anime culte
. Alors si vous souhaitez continuer de profiter de cet univers peuplé de tueurs, vous pouvez vous procurer Dead by Daylight
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