Dead by Daylight : Ken Kaneki de Tokyo Ghoul débarque très bientôt

Behaviour Interactive a, récemment, annoncé que le protagoniste du manga Tokyo Ghoul, Ken Kaneki, arrive sur Dead by Daylight.
Le jeu d'horreur multijoueur et asymétrique de Behaviour Interactive, Dead by Daylight
, reçoit très régulièrement de nouveaux contenus, afin de diversifier son expérience. D'ailleurs, les développeurs ont indiqué, il y a très peu de temps, que Ken Kaneki, de Tokyo Ghoul, sera prochainement disponible sur Dead by Daylight
.
Ken Kaneki de Tokyo Ghoul s'invite dans Dead by Daylight
En effet, via une publication sur le compte Twitter/X du jeu, Behaviour Interactive a annoncé que le personnage Ken Kaneki, issu du manga/de l'anime Tokyo Ghoul, arrive le 2 avril 2025 sur Dead by Daylight
. Remarquons, à ce sujet, que celles et ceux qui ont accès à la build de test publique du titre (sur Steam) peuvent d'ores et déjà l'essayer.
Sur Dead by Daylight, Ken Kaneki sera proposé en tant que Tueur, soit en la Goule
. Ainsi, côté gameplay, Ken Kaneki pourra utiliser les tentacules du Kagune, qui jaillissent de son dos, pour traverser la carte à toute vitesse. En outre, le mode Enragé de Ken Kaneki/la Goule, qui augmente la force, la brutalité et les mouvements du personnage, se déclenchera après des attaques réussies. Ainsi, ce nouveau Tueur forcera les Survivants à être constamment aux aguets. Le 2 avril 2025, Dead by Daylight se dotera également de la collection Tokyo Ghoul
, qui comporte plusieurs éléments cosmétiques en lien avec ledit manga/anime :
- Tenue légendaire Lize Kamishiro pour la Goule
- Tenue Rabbit Costume Outfit pour Yui Kimura
- Tenue Hide Costume pour Renato Lyra
- Tenue Eto Costume pour Nea Karlsson
- Tenue Awakened Ghoul pour la Goule
- 4 masques très rares pour l'Inconnu, Jonah Vasquez, Jake Park et David King
Rendez-vous donc le 2 avril 2025 pour essayer le personnage Ken Kaneki sur Dead by Daylight
. Rappelons, en guise de conclusion, que le jeu est à retrouver sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur Nintendo Switch et PC. Vous pouvez vous procurer Dead by Daylight
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