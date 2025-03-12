Dead by Daylight : Ken Kaneki de Tokyo Ghoul débarque très bientôt

Behaviour Interactive a, récemment, annoncé que le protagoniste du manga Tokyo Ghoul, Ken Kaneki, arrive sur Dead by Daylight.

Ken Kaneki de Tokyo Ghoul s'invite dans Dead by Daylight

The Ghoul hungers 🩸 Ken Kaneki is stepping into The Fog on April 2.



Learn more 🔗 https://t.co/iwoBL1lWdz pic.twitter.com/VGvcalekoF — Dead by Daylight (@DeadbyDaylight) March 11, 2025

Tenue légendaire Lize Kamishiro pour la Goule

Tenue Rabbit Costume Outfit pour Yui Kimura

Tenue Hide Costume pour Renato Lyra

Tenue Eto Costume pour Nea Karlsson

Tenue Awakened Ghoul pour la Goule

4 masques très rares pour l'Inconnu, Jonah Vasquez, Jake Park et David King

PC Édition Standard → 8,29 € au lieu de 20 €, soit 59 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 11,39 € au lieu de 30 €, soit 62 % de réduction.

PlayStation

Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Le jeu d'horreur multijoueur et asymétrique de Behaviour Interactive,, reçoit très régulièrement de nouveaux contenus, afin de diversifier son expérience. D'ailleurs, les développeurs ont indiqué, il y a très peu de temps, queEn effet, via une publication sur le compte Twitter/X du jeu,. Remarquons, à ce sujet, que celles et ceux qui ont accès à la build de test publique du titre (sur Steam) peuvent d'ores et déjà l'essayer.. Ainsi, côté gameplay, Ken Kaneki pourra utiliser les tentacules du Kagune, qui jaillissent de son dos, pour traverser la carte à toute vitesse. En outre, le mode Enragé de Ken Kaneki/la Goule, qui augmente la force, la brutalité et les mouvements du personnage, se déclenchera après des attaques réussies. Ainsi, ce nouveau Tueur forcera les Survivants à être constamment aux aguets., qui comporte plusieurs éléments cosmétiques en lien avec ledit manga/anime :Rendez-vous donc le 2 avril 2025 pour essayer le personnage Ken Kaneki sur. Rappelons, en guise de conclusion, que le jeu est à retrouver sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur Nintendo Switch et PC. Vous pouvez vous procurertout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire, Instant Gaming, qui vous le propose sur :