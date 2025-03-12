Dead by Daylight : Ken Kaneki de Tokyo Ghoul débarque très bientôt

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 12 mars 2025 à 10h12
Behaviour Interactive a, récemment, annoncé que le protagoniste du manga Tokyo Ghoul, Ken Kaneki, arrive sur Dead by Daylight.
Dead by Daylight : Ken Kaneki de Tokyo Ghoul débarque très bientôt
Le jeu d'horreur multijoueur et asymétrique de Behaviour Interactive, Dead by Daylight, reçoit très régulièrement de nouveaux contenus, afin de diversifier son expérience. D'ailleurs, les développeurs ont indiqué, il y a très peu de temps, que Ken Kaneki, de Tokyo Ghoul, sera prochainement disponible sur Dead by Daylight.

Ken Kaneki de Tokyo Ghoul s'invite dans Dead by Daylight

En effet, via une publication sur le compte Twitter/X du jeu, Behaviour Interactive a annoncé que le personnage Ken Kaneki, issu du manga/de l'anime Tokyo Ghoul, arrive le 2 avril 2025 sur Dead by Daylight. Remarquons, à ce sujet, que celles et ceux qui ont accès à la build de test publique du titre (sur Steam) peuvent d'ores et déjà l'essayer.
Sur Dead by Daylight, Ken Kaneki sera proposé en tant que Tueur, soit en la Goule. Ainsi, côté gameplay, Ken Kaneki pourra utiliser les tentacules du Kagune, qui jaillissent de son dos, pour traverser la carte à toute vitesse. En outre, le mode Enragé de Ken Kaneki/la Goule, qui augmente la force, la brutalité et les mouvements du personnage, se déclenchera après des attaques réussies. Ainsi, ce nouveau Tueur forcera les Survivants à être constamment aux aguets. 

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Le 2 avril 2025, Dead by Daylight se dotera également de la collection Tokyo Ghoul, qui comporte plusieurs éléments cosmétiques en lien avec ledit manga/anime :
  • Tenue légendaire Lize Kamishiro pour la Goule
  • Tenue Rabbit Costume Outfit pour Yui Kimura
  • Tenue Hide Costume pour Renato Lyra
  • Tenue Eto Costume pour Nea Karlsson
  • Tenue Awakened Ghoul pour la Goule
  • 4 masques très rares pour l'Inconnu, Jonah Vasquez, Jake Park et David King
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Rendez-vous donc le 2 avril 2025 pour essayer le personnage Ken Kaneki sur Dead by Daylight. Rappelons, en guise de conclusion, que le jeu est à retrouver sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur Nintendo Switch et PC. Vous pouvez vous procurer Dead by Daylight tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire, Instant Gaming, qui vous le propose sur :
  • PC
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  • Xbox
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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