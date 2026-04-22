Dead by Daylight : Le crossover avec L'Attaque des Titans et le mode 2 versus 8 font leur retour

Behaviour Interactive a, récemment, annoncé que Dead by Daylight va prochainement accueillir un crossover avec L'Attaque des Titans et son mode de jeu 2 versus 8.

Si une suite pour Dead by Daylight semble peu probable, à en croire les dernières informations connues, il ne reste que Behaviour Interactive entend bien alimenter son jeu d'horreur et multijoueur asymétrique, et ce, régulièrement. D'ailleurs, Behaviour Interactive a fait une annonce qui va plaire à la communauté : le crossover avec L'Attaque des Titans et le mode 2 versus 8 reviennent sur Dead by Daylight.

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L'Attaque des Titans et le mode 2vs8 arrivent sur Dead by Daylight

En effet, par le biais d'une publication sur le compte Twitter/X du jeu ainsi qu'une nouvelle vidéo, les développeurs de chez Behaviour Interactive ont indiqué que le crossover L'Attaque des Titans x Dead by Daylight sera, de nouveau, proposé, et ce, dès le 28 avril 2026. Cette collaboration permettra, entre autres, aux joueurs et aux joueuses de Dead by Daylight de se procurer diverses tenues en lien avec certains personnages du manga (anciennes tenues, comme nouvelles).

En outre, Behaviour Interactive a annoncé le retour du célèbre mode 2 versus 8 sur Dead by Daylight. Selon les détails partagés, ce mode temporaire et très apprécié sera disponible du 28 avril au 19 mai 2026. Comme toujours, celui-ci invitera la communauté à former une équipe de 8 Survivants, devant faire face à 2 Tueurs, sur une grande carte.

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Toutefois, il ne s'agit pas des seules nouveautés devant débarquer prochainement sur Dead by Daylight, qui va collaborer avec deux autres franchises bien connues.

D'autres crossovers en complément

Dès le 28 avril prochain, les joueurs et les joueuses pourront découvrir le Rift Pass « Ruin » de Dead by Daylight en collaboration avec le roguelike de Red Hook Studios, Darkest Dungeon. Date à laquelle la communauté pourra également profiter de la collection Alien, qui contiendra diverses tenues aux couleurs de la franchise. D'ailleurs, ces différentes collaborations sont présentées dans une toute nouvelle vidéo, disponible sur la chaîne YouTube du jeu.

Rappelons, en guise de conclusion, que Dead by Daylight est disponible sur la plupart des plateformes.