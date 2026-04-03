Dead by Daylight aura-t-il une suite ? Son développeur lève le voile

Interrogés lors de la Game Developers Conference, les créateurs de Dead by Daylight ont partagé quelques détails sur la gestion de leur titre phare et sur son avenir.
Dead by Daylight fêtera son 10e anniversaire
dans quelques semaines. Une telle longévité dans le monde du jeu vidéo est un exploit, mais il est justifié par les nombreuses collaborations et mises à jour proposées par le titre. Toutefois, il est légitime de se demander, au vu de l'âge du titre, si une possible suite est envisagée par Behavior Interactive.
Un titre auquel les joueurs sont attachés et dans lequel ils ont beaucoup investi
Dans le cadre de la Game Developers Conference, les journalistes d'IGN ont directement posé la question
à Mathieu Cote (responsable des partenariats) et Dave Richard (directeur créatif de Dead by Daylight). S'ils ont avoué avoir eu l'idée d'imaginer un remake ou une suite
, ceux-ci ont finalement décidé de ne pas concrétiser ce souhait pour une seule raison : cela « n'aurait aucun sens pour les fans
».
Il arrive toujours un moment où on se dit : "Bon, on pourrait faire une suite maintenant, et ce serait en fait bien plus simple de partir de zéro pour une suite plutôt que d'essayer de régler les problèmes que nous avons". Mais ça n'a jamais de sens pour les fans. Jamais, jamais. Ils ont investi du temps et de l'argent dans DBD, et... C'est le jeu auquel ils veulent jouer.
Face à cet engouement de la communauté, les créateurs de Dead by Daylight
préfèrent désormais se consacrer à la création de nouveautés pour le titre.
Ils déclarent d'ailleurs vouloir « continuer à faire des efforts pour qu'ils puissent s'amuser et en avoir pour leur argent.
»
Un choix pour éviter de gérer l'ajout de contenus dans deux titres Dead by Daylight
Au-delà de l'attachement des joueurs, un autre facteur justifie l'absence de suite pour Dead by Daylight. Par le passé, plusieurs jeux service ont reçu une suite et leurs développeurs respectifs ont incité le public à passer sur cette version
. Ce fut par exemple le cas de PAYDAY 3
et de la suite d'Overwatch
. Mais dans le cas du jeu de Blizzard, la communauté n'a pas été réceptive à ce changement. Quant à PADAY, les deuxième et troisième opus continuent de recevoir régulièrement du contenu.
En faisant le choix de ne pas développer de suite à Dead by Daylight, ils limitent ainsi les contraintes liées à deux développements simultanés. Toutefois, les créateurs ont conscience que « le jeu a 10 ans, et c'est long dans le monde du jeu vidéo. Et nous voulons que les personnes qui commencent aujourd'hui, demain ou l'année prochaine aient l'impression de jouer à un jeu actuel
».
Leurs efforts se concentrent donc sur ce point pour rendre le jeu beau aussi bien sur les consoles Next Gen et futures que sur les générations antérieures
.
commentaire (1)
Logique, pas besoin d'une suite quand le jeu est bon