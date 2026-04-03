Dead by Daylight aura-t-il une suite ? Son développeur lève le voile

Il arrive toujours un moment où on se dit : "Bon, on pourrait faire une suite maintenant, et ce serait en fait bien plus simple de partir de zéro pour une suite plutôt que d'essayer de régler les problèmes que nous avons". Mais ça n'a jamais de sens pour les fans. Jamais, jamais. Ils ont investi du temps et de l'argent dans DBD, et... C'est le jeu auquel ils veulent jouer.