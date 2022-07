Dead by Daylight : Le crossover avec L'Attaque des Titans est disponible et introduit de nouvelles tenues

Date et détails sur le crossover Dead by Daylight - L'Attaque des Titans

Uniforme d'Eren pour Dwight Fairfield.

Uniforme de Mikasa pour Yui Kimura.

Uniforme d'Armin pour Felix Richter.

Uniforme d'Annie pour Meg Thomas.

Uniforme d'Hansie pour Zarina Kassir.

Uniforme de Livaï pour Jake Park.

Uniforme d'Historia pour Kate Denson.

Uniforme de Kenny pour Ace Visconti.

Tenue du Titan Cuirassé pour l'Oni.

Tenue du Titan Marteau pour l'Esprit.

Les visuels et l'histoire de cet animé légendaire ont eu un effet significatif sur beaucoup d'entre nous et nous sommes ravis d'introduire des objets cosmétiques tirés de cet univers acclamé par la critique [...] C'est l'une des Collections les plus fournies avec 10 tenues conçues pour les Tueurs et les Survivants. Notre approche pour transposer le design emblématique 2-D de l'animé dans notre univers en 3-D a représenté tout un défi puisque nous voulions honorer la direction artistique d'origine tout en restant fidèles à l'essence de Dead by Daylight. Nous sommes extrêmement fiers de cette Collection et nous espérons que les fans en profiteront pleinement

Le 13 juillet dernier, le studio Behaviour Interactive avait teasé, via un post sur Twitter, l'arrivée prochaine d'un crossover entre Dead by Daylight et le manga/anime à succès d'Hajime Issayama, L'Attaque des Titans. À ce moment-là, le studio n'avait pas donné de plus amples précisions et n'avait pas dévoilé la date de disponibilité pour ce crossover. Or, c'est désormais chose révolue.Dès aujourd'hui, les joueurs et les joueuses peuvent découvrir, inspirées et tirées de l'univers L'Attaque des Titans. D'ailleurs, nous en savons un peu plus quant à cette collection. Sur les 10 tenues, 8 sont pour les Survivants et les 2 autres pour les Tueurs :D'ailleurs, jusqu'au 26 juillet, il est possible de profiter d'une promotion spéciale sur certaines tenues. De plus, les joueurs se connectant à Dead By Daylight recevront un cadeau : le Charme Écusson des Brigades d'entraînement. Il sera possible de débloquer quatre Charmes exclusifs supplémentaires, en achetant des tenues dans la boutique du jeu.Au sujet de ce crossover, le directeur créatif de Dead by Daylight, Dave Richard, s'est exprimé et a déclaré :est disponible sur la plupart des consoles et sur PC. Vous pouvez vous procurer le titre en faisant quelques économies grâce à notre partenaire, Instant Gaming :