Dead by Daylight : Un crossover avec L'Attaque des Titans en approche

Depuis de nombreuses années maintenant,propose régulièrement des crossover avec différents univers cinématographiques ou encore vidéoludiques. Par le passé, les joueurs et les joueuses ont pu se procurer différents éléments et items cosmétiques via le DLC Stranger Things, et ont pu parcourir le chapitre en lien avec Resident Evil, pour ne citer que ces deux exemples.D'ailleurs, Behaviour Interactive ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et a déjà prévu une prochaine collaboration. En effet, c'est officiel :(manga de Hajime Isayama, connu également sous le nom « Shingeki no Kyojin » ou l'abréviation « AOT »). Le studio a récemment communiqué à ce sujet, via le compte officiel Twitter du jeu, en postant une image, sur laquelle nous pouvons apercevoir le visage duMalheureusement, pour le moment, Behaviour Interactive s'est contenté de teaser cette collaboration et n'a pas partagé plus d'informations à ce sujet. Ainsi, nous ne savons pas pour quand ce crossover est prévu ni quel sera le contenu proposé. Évidemment, dès que plus de détails seront communiqués, à ce sujet, nous vous tiendrons informés.Dead by Daylight est disponible sur la plupart des consoles et sur PC.