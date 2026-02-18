Dead by Daylight : Deux adaptations, avec un film et une série animée, sont en préparation

Dead by Daylight va, très prochainement, nous effrayer davantage avec deux projets d'adaptations cinématographiques.

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Une série animée en approche pour Dead by Daylight ?

DEAD BY DAYLIGHT: ANIMATED SERIES [Exclusive] Details below. pic.twitter.com/J41AoFzNRY — Dread Central (@DreadCentral) February 17, 2026

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Le film live-action Dead by Daylight possède ses scénaristes

David et Alexandre apportent à Dead by Daylight un équilibre rare entre une narration axée sur les personnages et une intensité implacable propre au genre. S'inspirant du survival horror et de la terreur psychologique, leur travail crée un univers où la peur n'est pas seulement ressentie, mais méritée. Il s'agit d'un projet cinématographique conçu pour attirer un réalisateur capable de sublimer cette vision à travers le jeu des acteurs et l'ampleur de la production. - Jason Blum, Fondateur et PDG de Blumhouse.

'Dead By Daylight' Movie Adaptation Lands 'The Conjuring,' 'Crawl' Combo as Writers (Exclusive) https://t.co/0ooilI4x6t — The Hollywood Reporter (@THR) February 13, 2026

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Le jeu d'horreur et multijoueur de Behaviour Interactive,, est toujours autant plébiscité par les joueurs et les joueuses. D'ailleurs, ces derniers seront très certainement ravis d'apprendre queEn effet, d'après le site Dread Central, qui a récemment partagé l'information sur son compte Twitter/X,, qui serait actuellement en cours de production. Pour le moment, aucune information concernant l'équipe en charge du projet et le synopsis n'a été dévoilée. Nul doute que nous en saurons plus à ce sujet dans les mois à venir.Pour l'heure,Il y a très peu de temps, les journalistes du site The Hollywood Reporter ont partagé. Ainsi,: Alexandre Aja, qui est connu pour Haute Tension et Piranha 3D, ainsi David Leslie Johnston McGoldrick, qui a travaillé sur The Conjuring 2.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur la plupart des plateformes de jeu. Vous pouvez vous procurer le titre de Behaviour Interactive tout en faisant de belles économies grâce à notre partenaire, Instant Gaming, qui vous le propose sur :