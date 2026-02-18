Dead by Daylight : Deux adaptations, avec un film et une série animée, sont en préparation

Dead by Daylight va, très prochainement, nous effrayer davantage avec deux projets d'adaptations cinématographiques.
Le jeu d'horreur et multijoueur de Behaviour Interactive, Dead by Daylight
, est toujours autant plébiscité par les joueurs et les joueuses. D'ailleurs, ces derniers seront très certainement ravis d'apprendre que Dead by Daylight pourrait bien bénéficier d'une série animée, en plus de son film live-action
.
Une série animée en approche pour Dead by Daylight ?
En effet, d'après le site Dread Central, qui a récemment partagé l'information sur son compte Twitter/X, Dead by Daylight devrait avoir le droit à une série animée
, qui serait actuellement en cours de production. Pour le moment, aucune information concernant l'équipe en charge du projet et le synopsis n'a été dévoilée. Nul doute que nous en saurons plus à ce sujet dans les mois à venir.
Pour l'heure, le film live-action Dead by Daylight a, quant à lui, refait parler de lui, étant donné que les scénaristes de l'adaptation sont désormais connus
.
Le film live-action Dead by Daylight possède ses scénaristes
Il y a très peu de temps, les journalistes du site The Hollywood Reporter ont partagé de nouvelles informations concernant le film live-action de Dead by Daylight
. Ainsi, l'adaptation est confiée aux scénaristes suivants
: Alexandre Aja, qui est connu pour Haute Tension et Piranha 3D, ainsi David Leslie Johnston McGoldrick, qui a travaillé sur The Conjuring 2. En revanche, le film live-action sur Dead by Daylight ne possède pas encore son réalisateur
.
David et Alexandre apportent à Dead by Daylight un équilibre rare entre une narration axée sur les personnages et une intensité implacable propre au genre. S'inspirant du survival horror et de la terreur psychologique, leur travail crée un univers où la peur n'est pas seulement ressentie, mais méritée. Il s'agit d'un projet cinématographique conçu pour attirer un réalisateur capable de sublimer cette vision à travers le jeu des acteurs et l'ampleur de la production.
- Jason Blum, Fondateur et PDG de Blumhouse.
Rappelons, en guise de conclusion, que Dead by Daylight
est à retrouver sur la plupart des plateformes de jeu. Vous pouvez vous procurer le titre de Behaviour Interactive tout en faisant de belles économies grâce à notre partenaire, Instant Gaming, qui vous le propose sur :
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