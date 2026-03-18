Dead by Daylight surprend avec un événement inspiré par l'univers de K-Pop Demon Hunters

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 18 mars 2026 à 12h45
Alors que K-Pop Demon Hunters vient de remporter l'Oscar du meilleur film d'animation, Dead by Daylight a décidé d'effrayer les passionnés de K-pop et de Corée du Sud avec All-Kill: Comeback.
Dead by Daylight surprend avec un événement inspiré par l'univers de K-Pop Demon Hunters
Au premier abord, K-Pop Demon Hunters n'a rien à faire dans le monde de Dead by Daylight. Les aventures de Rumi, Mira et Zoey sont en effet très éloignées du survival-horror développé par Behavior Interactive. Pourtant, les démons s'intègrent parfaitement à cet univers horrifique. D'ailleurs, le titre n'a pas attendu le raz-de-marée provoqué par le film d'animation de Netflix pour proposer une aventure effrayante dans les rues de Séoul.

En mars 2011, les équipes de Behavior Interactive avaient proposé le premier chapitre d'une histoire mêlant peur et K-Pop. Le 17 mars 2026, cet événement a fait son grand retour en jeu avec de belles surprises, dont une qui devrait combler les admirateurs du film de Netflix. 

All Kill: Comeback, un événement attendu depuis plus de 15 ans par les joueurs de Dead by Daylight 

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All-Kill: Comeback ramène le célèbre jeu multijoueur de Dead by Daylight dans les rues illuminées par les néons et les projecteurs de Corée du Sud. En plus du mode, cette mise à jour ajoute une toute nouvelle carte à explorer : « Le Maléfice du Trickster ». Dans ses ruelles, le tueur Trickster peut donc sévir et attirer ses futures victimes en portant une tenue attendue de longue date. 

En effet, celles et ceux qui choisissent d'incarner le Trickster pourront lui ajouter le skin légendaire de MiNA. Ce dernier, représentant une idole virtuelle créée à l'image du tueur, possède des répliques inédites et une personnalité unique. Afin de mettre en avant son sens du spectacle et son attrait pour la violence, la musique va jouer un rôle clé dans cette mise à jour.

Une chanson spéciale créée par l'un des Saja Boys de K-Pop Demon Hunters 

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En plus de l'événement Comeback, Dead by Daylight s'offre pour l'occasion une collaboration avec l'une des vedettes de K-Pop Demon Hunters. Le chanteur Kevin Woo, qui incarne Mystery des Saja Boys, double le nouveau survivant disponible en jeu : Kwon Tae-young. Mais il a également composé et enregistré un morceau original intitulé « NO ESCAPE ». Il a d'ailleurs partagé quelques mots au sujet de cette collaboration dans un communiqué de presse. 
All-Kill a toujours évolué à la croisée de la K-pop et de l'horreur, et écrire une chanson pour le jeu m'a permis d'explorer ce contraste de manière ludique, en parfaite adéquation avec ses thèmes.

Miniature vidéo

Pour l'occasion, un clip a été mis en ligne pour prolonger l'aventure. Rappelons que la mise à jour All Kill: Comeback est disponible depuis le 17 mars 2026 et que Dead by Daylight est à retrouver sur la plupart des plateformes de jeu. Vous pouvez vous procurer le titre de Behaviour Interactive tout en faisant de belles économies grâce à notre partenaire, Instant Gaming, qui vous le propose sur :
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Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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