Dead by Daylight surprend avec un événement inspiré par l'univers de K-Pop Demon Hunters

Alors que K-Pop Demon Hunters vient de remporter l'Oscar du meilleur film d'animation, Dead by Daylight a décidé d'effrayer les passionnés de K-pop et de Corée du Sud avec All-Kill: Comeback.

All Kill: Comeback, un événement attendu depuis plus de 15 ans par les joueurs de Dead by Daylight

Une chanson spéciale créée par l'un des Saja Boys de K-Pop Demon Hunters

All-Kill a toujours évolué à la croisée de la K-pop et de l'horreur, et écrire une chanson pour le jeu m'a permis d'explorer ce contraste de manière ludique, en parfaite adéquation avec ses thèmes.

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Au premier abord, K-Pop Demon Hunters n'a rien à faire dans le monde de. Les aventures de Rumi, Mira et Zoey sont en effet très éloignées du survival-horror développé par Behavior Interactive. Pourtant, les démons s'intègrent parfaitement à cet univers horrifique. D'ailleurs, le titre n'a pas attendu le raz-de-marée provoqué par le film d'animation de Netflix pour proposer une aventure effrayante dans les rues de Séoul.En mars 2011, les équipes de Behavior Interactive avaient proposé. Le 17 mars 2026, cet événement a fait son grand retour en jeu avec de belles surprises, dont une qui devrait combler les admirateurs du film de Netflix.de Dead by Daylight dans les rues illuminées par les néons et les projecteurs de Corée du Sud. En plus du mode, cette mise à jour ajouteDans ses ruelles, le tueur Trickster peut donc sévir et attirer ses futures victimes en portant une tenue attendue de longue date.En effet, celles et ceux qui choisissent d'incarner le Trickster pourront lui ajouter. Ce dernier, représentant une idole virtuelle créée à l'image du tueur, possède des répliques inédites et une personnalité unique. Afin de mettre en avant son sens du spectacle et son attrait pour la violence, la musique va jouer un rôle clé dans cette mise à jour.En plus de l'événement Comeback, Dead by Daylight s'offre pour l'occasion une collaboration avec l'une des vedettes de K-Pop Demon Hunters. Le chanteurdisponible en jeu : Kwon Tae-young. Mais il a également composé et enregistré. Il a d'ailleurs partagé quelques mots au sujet de cette collaboration dans un communiqué de presse.Pour l'occasion, un clip a été mis en ligne pour prolonger l'aventure. Rappelons queet que Dead by Daylight est à retrouver sur la plupart des plateformes de jeu. Vous pouvez vous procurer le titre de Behaviour Interactive tout en faisant de belles économies grâce à notre partenaire, Instant Gaming, qui vous le propose sur :