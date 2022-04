Dead by Daylight : Le contenu lié à l'événement du 6ème anniversaire fuite

PC Édition Standard → 4,5 € au lieu de 19,99 €, soit 77 % de réduction.

Dead by Daylight, le jeu de Behaviour Interactive fait parler de lui depuis son lancement officiel, en 2016. D'ailleurs, le titre a récemment passé un palier très important , selon les propos du studio. Mais l'actualité autour de Dead by Daylight ne s'arrête pas là, car le soft est sur le point de fêter ses six ans d'existence. Pour l'occasion, un événement in-game serait prévu.Le sixième anniversaire de Dead by Daylight tombera très probablement, de cette année. Et les développeurs de chez Bahviour Interactive auraient prévu de célébrer cela avec les joueurs et les joueuses. Selon les dernières rumeurs et leaks, l'événement de ce sixième anniversaire pourrait introduire. Par ailleurs,devraient être de la partie. C'est en tout cas ce que les dataminers, Leaks by Daylight et DBDLeaks, ont trouvé dans les fichiers du jeu.Pour le moment, Behaviour Interactive n'a pas communiqué à ce sujet. De ce fait, ces informations sont à prendre avec une grande précaution, car. Ainsi, il est préférable d'attendre une communication officielle de la part du studio de développement ou bien de l'éditeur de Dead by Daylight, pour connaître le fin mot de l'histoire.est disponible sur la plupart des consoles et sur PC. Vous pouvez vous procurer le titre en faisant quelques économies grâce à notre partenaire, Instant Gaming :