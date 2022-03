Dead by Daylight : Le palier des 50 millions de joueurs atteint

PC Édition Standard → 4,2 € au lieu de 19,99 €, soit 79 % de réduction.

Le jeu d'horreur asymétrique et multijoueur, Dead by Daylight, n'est plus à présenter tant il a fait et fait encore parler de lui. Rencontrant un grand succès auprès des joueurs et des joueuses, et ce depuis sa sortie officielle, Dead by Daylight a atteint un palier très important.En effet, selon les propos du studio,. De plus, ils ont confirmé que. Des chiffres qui prouvent, à nouveau, le succès du jeu.Il y a fort à parier que ces statistiques grimpent encore, tant les développeurs apportent régulièrement de nouveaux contenus et éléments à leur jeu d'horreur.D'ailleurs, rappelons qu'une nouvelle tueuse et un nouveau survivant ont récemment débarqué dans Dead by Daylight. Il s'agit de Sadako et Yoichi Asakawa . Ces nouveaux personnages sont inspirés du roman à succès de Kōji Suzuki, Ringu, plus connu sous l'appellation The Ring en France.Finalement, un jeu de société Dead by Daylight doit débarquer au cours de cette année 2022, et plus précisément aux alentours du mois d'octobre. Une campagne Kickstarter est prévue pour le 29 mars prochain.est disponible sur la plupart des consoles et sur PC. Vous pouvez vous procurer le titre en faisant quelques économies grâce à notre partenaire, Instant Gaming :