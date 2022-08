Dead by Daylight : Le contenu de la nouvelle collaboration Resident Evil confirmé

Progress will be achieved, and Uroboros is the key.

Au mois de mai, Behaviour Interactive avait indiqué qu'un nouveau crossover entreet la licence Resident Evil arriverait cette année. Plus tôt, cette semaine, le compte Twitter DBD Leaks avait apporté des informations quant au possible contenu de cette nouvelle collaboration . Le tout vient d'être confirmé par le studio en charge du développement de Dead by Daylight.En effet, durant le showcase de Behaviour Interactive, qui a eu lieu ce mercredi 3 août, de nombreuses informations, concernant, à venir sur Dead by Daylight, ont été partagées. Ainsi, grâce à ce crossover, les joueurs et les joueuses pourront incarner, alias le Mastermind dans le jeu. Côté Survivants, nous aurons l'opportunité de joueretCe sera également l'occasion de découvrir et explorer. Le Commissariat sera « divisé en deux cartes distinctes, construites autour de l'aile ouest et de l'aile est, ce qui en réduit considérablement la taille. Le hall principal demeurera une présence constante sur les deux cartes et conservera son agencement d'origine ». Les développeurs ont, d'ailleurs, ajouté de nouvelles entrées, retiré des salles et élargi des couloirs.Au sujet de cette nouvelle collaboration avec la licence Resident Evil, le directeur créatif de Dead by Daylight, Dave Richard, a déclaré :À l'heure actuelle, Behaviour Interactive n'a pas partagé de date ni même de fenêtre de sortie en ce qui concerne l'arrivée du chapitre Resident Evil : Project W sur Dead by Daylight. Évidemment, nous vous tiendrons au courant dès que de nouvelles informations seront disponibles à ce sujet.Dead by Daylight est disponible sur la plupart des consoles et sur PC. Vous pouvez vous procurer le titre en faisant quelques économies grâce à notre partenaire, Instant Gaming :