Dead by Daylight : Des leaks révèlent le contenu du prochain crossover avec Resident Evil

Depuis de nombreux mois, maintenant,accueille divers crossovers. Dernièrement, les joueurs et les joueuses ont pu se procurer des tenues, issues du manga/anime à succès l'Attaque des Titans . Par le passé, le titre de Behviour Interactive a eu le droit à un chapitre centré sur la licence Resident Evil.À ce sujet, et pour rappel, en mai 2022, le studio de développement en charge de Dead by Daylight avait indiqué qu', nommée « Dead by Daylight: Resident Evil : Project W », était prévue. À ce moment-là, Behaviour Interactive n'avait pas partagé plus de détails et avait simplement déclaré que ce nouveau crossover serait disponible cette année.Récemment, le compte Twitter DBD Leaks a révélé des informations quant au possible contenu de cette nouvelle collaboration. Selon les informations partagées par ledit compte, grâce à ce crossover, les joueurs pourront incarner Wesker (« The Mastermind »), en tant que Tueur. Du côté des Survivants, ils auraient, alors, accès à Ada Wong et Rebecca Chambers.Néanmoins, nous vous invitons à prendre ces informations avec de grosses pincettes. Il ne s'agit, pour le moment, que de leaks. Behaviour Interactive n'a pas encore communiqué quant au contenu de ce nouveau crossover avec la licence Resident Evil. Ainsi, il est préférable d'attendre de nouvelles informations officielles, afin d'en avoir le cœur net. Nous devrions normalement en savoir plus lors du Behaviour Interactive Showcase, qui aura lieu le 3 août prochain. Évidemment, nous vous tiendrons informés.Dead by Daylight est disponible sur la plupart des consoles et sur PC. Vous pouvez vous procurer le titre en faisant quelques économies grâce à notre partenaire, Instant Gaming :