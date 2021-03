Dead by Daylight : Le chapitre du Farceur est désormais disponible

Le Farceur est disponible dans Dead by Daylight

Nous voulions vraiment mettre en avant le style extravagant du Farceur et ses couleurs. Tout ce qu’il veut, c’est être sur scène sous le feu des projecteurs. Il veut être vu et n’essaie pas de se cacher.

Gameplay

Behaviour Interactive vient en effet d'annoncer. Disponible depuis ce 30 mars, les joueurs peuvent désormais découvrir le nouveau tueur qui avait été révélé il y a peu par le studio Se nommant, celui-ci est en réalité. Détenant un égo surdimensionné, il a une personnalité déviante et considère sa musique et ses meurtres comme deux arts bien distincts. Pour créer ses morceaux, il n'hésite pas à utiliser les cris enregistrés de ses victimes.À l'occasion de sa parution,, a déclaré avoir vu les choses en grand, et a donc décidé de. Ce nouveau personnage sort un peu des normes des tueurs que nous connaissons déjà dans, et n'hésite pas à jouer avec la caméra.Concernant son gameplay,. De plus, comme nous l'avions appris il y a quelques jours,Afin de parvenir àa déclaré avoir travaillé en collaboration avec des personnalités de ce milieu comme, chanteur du groupe de K-pop U-Kiss, ou encore. D'après les dires depour le studio. Il fallait en effet que cela soit réaliste et authentique.Pour rappel, Dead by Daylight est disponible sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch.