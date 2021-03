Dead by Daylight : Le nouveau tueur dévoilé par Behaviour Interactive

The new DBD killer is The Trickster.



If you like playing Genji in Overwatch you'll love playing as him pic.twitter.com/1OJLOlhXTC — Sinow (@SinowBeats) March 2, 2021

Intitulé. S'il n'est pas encore disponible dans le jeu, celui-ci est bel et bien. De ce fait, la communauté peut d'ores et déjà se faire une petite idée des capacités de ce tueur pas comme les autres.D'après les teasers plus ou moins équivoques,. Bien différent de ce que nous avons déjà pu connaître dans le titre dedétient, comme les autres tueurs, des capacités bien spécifiques.C'est sur Twitter que l'utilisateur et streamernous en dit un peu plus, avec notamment la capacité de lancer des lames successivement et surtout rapidement sur les survivants.Selon les descriptions,. Lorsqu'elles touchent les survivants, leur santé n'est pas directement affectée, mais leur état change selon le nombre de blessures qu'ils ont subies.De plus, son « pouvoir » lui permet de remplir ce qui est appelé le « Event Meter »pouvant alors supprimer temporairement le nombre de lames tenues, augmenter la vitesse à laquelle elles sont lancées et donc supprimer la pénalité de vitesse de mouvement lorsqu'elles sont en état de projection.Aussi, ce nouveau tueur détient son propre ensemble d'avantages uniques. Parmi eux, dévoilant alors la position des survivants lorsqu'ils se trouvent à proximité du Trickter, mais aussi le, qui lui accorde un jeton pour chaque survivant accroché, et enfinqui permet de bloquer les fenêtres durant 10 secondes après qu'un survivant l'ait franchi.À l'heure actuelle,n'a toujours pas dévoilé la date de parution de ce nouveau tueur, mais les joueurs pourront bientôt le retrouver dans Dead by Daylight