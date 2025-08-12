Dead by Daylight : Le chapitre créé par la communauté prend forme

Après avoir ajouté des légendes de l'horreur, Dead by Daylight propose quelque chose d'unique à sa communité. Les joueurs peuvent voter pour imaginer les nouveaux personnages du jeu : voici tout ce que nous savons à ce jour.
Le 30 juin 2025, Behaviour Interactive annonçait l'ouverture d'un grimoire énigmatique
dans Dead by Daylight. Derrière les versets de ce livre se cache en réalité un événement participatif unique permettant aux joueurs d'imaginer le tueur et le survivant du prochain chapitre.
Lors de la première phase de vote, les joueurs ont décidé que le tueur serait « divin » et que le survivant serait « mystique ».
Il est donc temps de faire le point sur les informations déjà révélées ainsi que sur le thème général du futur chapitre, qui sera également une création originale.
Un tueur « détenteur de vérités exaltées » et un survivant « provenant d'un monde effondré »
Via les choix des versets 2 et 3, les joueurs ont donné de nouveaux éléments décidant de l'identité des nouveaux personnages. En se basant sur les révélations du grimoire, des insiders sur X/Twitter ont « officiellement confirmé » que Dead by Daylight
accueillera un tueur divin qui est peut-être « un ange ou une divinité ». De l'autre côté, un « survivant mystique » au passé contenant des « sous-entendus religieux/extatiques »
se profile. En revanche, aucune nouvelle carte ne serait actuellement prévue.
Pour l'heure, vous avez le pouvoir de décider du destin du tueur et du survivant en cliquant sur ce lien
. Si les votes sont aujourd'hui clos, voici les choix qui étaient offerts par le quatrième verset du Grimoire :
- Côté Tueur :
- Tromperie : la vérité peut être gardée secrète. Vous vous cachez, traquez et tendiez des embuscades quand on s'y attend le moins
- Contrôle : La vérité vous appartient, vous pouvez la modeler. Vous remodelez le monde pour bloquer, piéger ou nier
- Implacabilité : La vérité ne peut être évitée. Vous poursuivez, comblez les écarts et gagnez rapidement du terrain
- Tourment : La vérité est une affliction. Vous infligez des malédictions et des maladies qui s'aggravent avec le temps
- Côté Survivant :
- Porte du novice plein d'espoir : vous faisiez partie d'un ordre spirituel et avez appris leurs méthodes avec une discipline rigoureuse
- Porte du gardien du savoir : vous avez collectionné des artefacts de l'ancien monde, dans l'espoir de restaurer ce qui avait été perdu
- Porte de l'enquêteur divin : vous avez recherché le pire de l'Effondrement et étudié les moyens d'en inverser les effets
- Porte du pèlerin solitaire : vous avez parcouru le pays pour aider ceux qui en avaient besoin, votre quête ultime étant trop grave pour être partagée avec quiconque
Quand les deux personnages créés par la communauté de Dead by Daylight feront-ils leurs débuts en jeu ?
Si tous ces indices ont de quoi piquer l'intérêt des curieux, une question reste en suspens. En effet, le grimoire et ses choix captivent la communauté comme une saga de l'été, mais quand ce tueur divin et ce survivant mystérieux arriveront-ils en jeu ? Pour cela, il faudra encore patienter de longues semaines.
Entre le chapitre sur The Walking Dead et la Faille Sépulture, les joueurs de Dead by Daylight sont déjà bien occupés. De fait, ce nouveau chapitre personnalisé ne devrait pas faire ses débuts avant plusieurs mois, vraisemblablement dans le courant de l'année 2026
. Dès que nous aurons davantage d'informations sur le sujet, nous vous tiendrons informés.
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