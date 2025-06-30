Dead by Daylight vous laisse décider du prochain chapitre (tueur, survivant), à vos votes

Behaviour Interactive a, récemment, lancé un nouveau site, permettant aux joueurs de façonner l'avenir de Dead by Daylight.
Les joueurs et les joueuses du jeu d'horreur asymétrique et multijoueur de Behaviour Interactive, Dead by Daylight
, peuvent dès à présent prendre part à l'avenir du jeu. En effet, via un tout nouveau site, Behaviour Interactive donne la parole à la communauté en ce qui concerne le prochain Chapitre de Dead by Daylight
.
Une expérience participative inédite pour la communauté de Dead by Daylight
Comme annoncé dans une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, la communauté peut actuellement voter pour le prochain Chapitre de Dead by Daylight
. Ainsi, c'est à travers plusieurs petites histoires mais aussi diverses questions que les joueurs et les joueuses peuvent donner leur avis sur l'avenir de Dead by Daylight
.
Par exemple, les interrogations posées concernent aussi bien le potentiel nouveau Survivant que la possible nature du prochain Tueur. Pour être plus précis, à propos du Tueur, les joueurs et les joueuses doivent répondre à la question « Quelle silhouette voyez-vous qui vous regarde en retour ?
» et ont le choix entre ces options :
- Terre-à-terre : Un humain dérangé, sans pitié, la cruauté incarnée (exemples : la Légion, le Piégeur et un tueur en série).
- Surnaturelle : Une présente ténébreuse dotée de pouvoirs inconnus liés à un monde mystérieux (exemples : l'Épidémie, le Spectre, un vampire).
- Extraterrestre : Une horreur démentielle et incompréhensible dépassant la réalité (exemples : le Dragage, l'Inconnu, une abomination issue d'espaces insoupçonnés).
- Chimérique : Une perversion de la nature, plus ou moins naturelle, assurément monstrueuse (exemples : l'Artiste, la Singularité, un loup-garou).
Une démarche saluée par les fans de Dead by Daylight
Cette initiative participative a été très positivement accueillie par la communauté
, qui n'a pas hésité à donner son avis, notamment en répondant à ladite publication sur Twitter/X. Cette démarche donne, effectivement, l'opportunité aux joueurs et aux joueurs de se sentir réellement impliqués dans le développement du jeu
, tout en offrant une grande variété narrative et des possibilités nouvelles pour Dead by Daylight
.
Rappelons, en guise de conclusion, que Dead by Daylight
est disponible sur la plupart des plateformes de jeu. Vous pouvez vous procurer le titre de Behaviour Interactive tout en faisant de belles économies grâce à notre partenaire, Instant Gaming, qui vous le propose sur :
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