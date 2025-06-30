Dead by Daylight vous laisse décider du prochain chapitre (tueur, survivant), à vos votes

Behaviour Interactive a, récemment, lancé un nouveau site, permettant aux joueurs de façonner l'avenir de Dead by Daylight.

Une expérience participative inédite pour la communauté de Dead by Daylight

Terre-à-terre : Un humain dérangé, sans pitié, la cruauté incarnée (exemples : la Légion, le Piégeur et un tueur en série).

Surnaturelle : Une présente ténébreuse dotée de pouvoirs inconnus liés à un monde mystérieux (exemples : l'Épidémie, le Spectre, un vampire).

Extraterrestre : Une horreur démentielle et incompréhensible dépassant la réalité (exemples : le Dragage, l'Inconnu, une abomination issue d'espaces insoupçonnés).

Chimérique : Une perversion de la nature, plus ou moins naturelle, assurément monstrueuse (exemples : l'Artiste, la Singularité, un loup-garou).

The Grimoire opens...



Every two weeks, cast your votes to help shape a new Chapter into something truly your own.



Vote for the 1st round for both Killer and Survivor by June 30th at 12PM ET, and keep an eye (or two) out for the next vote.



🔗 https://t.co/a9mLuw0Afp pic.twitter.com/3cOfDq14Vo — Dead by Daylight (@DeadbyDaylight) June 27, 2025

Une démarche saluée par les fans de Dead by Daylight

PC Édition Standard → 8,29 € au lieu de 20 €, soit 59 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 11,19 € au lieu de 30 €, soit 63 % de réduction.

PlayStation

Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Les joueurs et les joueuses du jeu d'horreur asymétrique et multijoueur de Behaviour Interactive,, peuvent dès à présent prendre part à l'avenir du jeu. En effet,Comme annoncé dans une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu,. Ainsi, c'est à travers plusieurs petites histoires mais aussi diverses questions quePar exemple, les interrogations posées concernent aussi bien le potentiel nouveau Survivant que la possible nature du prochain Tueur. Pour être plus précis, à propos du Tueur, les joueurs et les joueuses doivent répondre à la question « Quelle silhouette voyez-vous qui vous regarde en retour ? » et ont le choix entre ces options :, qui n'a pas hésité à donner son avis, notamment en répondant à ladite publication sur Twitter/X. Cette démarche donne, effectivement,, tout en offrant une grande variété narrative et des possibilités nouvelles pourRappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur la plupart des plateformes de jeu. Vous pouvez vous procurer le titre de Behaviour Interactive tout en faisant de belles économies grâce à notre partenaire, Instant Gaming, qui vous le propose sur :