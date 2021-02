Dead by Daylight : La mise à jour The Realm Beyond apportera des graphismes améliorés

Nous donnons la priorité aux modèles les plus anciens pour la retouche visuelle. Certains d'entre eux ont été réalisés dans un style de texture complètement différent - nous appelons cela de la peinture, donc ils étaient plus de la qualité d'un dessin animé que du réalisme. Nous faisons en sorte que vous puissiez reconnaître la silhouette et ce qui fait ressortir le personnage.

Le titre horrifique des'apprête à faire peau neuve.Cette dernière a pour but d'apporter des changements visuels considérables sur une grande partie des cartes du jeu, qui peuvent paraître à l'heure actuelle un peu dépassées, mais tout en « restant fidèle à l'ADN du jeu ».avec des graphismes nettement améliorés (en 4K), ainsi queDe plus, le studio a déclaré que, afin de garder une certaine complexité tout en proposant un peu de renouveau aux joueurs.des parties jouées, et nos tueurs et survivants pourront bien évidemment donner leur ressenti auprès du studio.Certains éléments du jeu ont d'ores et déjà subi quelques changements, avec notamment le gameplay du Clown revisité, ainsi qu'un lifting pour deux cartes du titre , et ces ajustements vont se poursuivre au fil des mois.À l'heure actuelle, le studio n'a pas encore donné de date de sortie pour, maistiendra bien évidemment sa communauté au courant dans les semaines à venir.