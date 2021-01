Dead By Daylight annonce un nouvel HUD, nouveau système de matchmaking et le gameplay du Clown revisité

Mise à jour de l'HUD dans Dead By Daylight

Parties classées et récompenses

Mise à jour du gameplay du Clown

Mise à jour graphique

C'est à travers une note de mise à jour publiée sur le forum de Dead By Daylight que le studio. Au programme, plusieurs nouveautés dont le gameplay du tueur Clown, la refonte de l'HUD, un upgrade graphique, mais aussi un nouveau système de matchmaking.Après plus de quatre ans de bons et loyaux services, les développeurs ont décidé de. Désormais, les joueurs pourront savoir facilement qui est qui grâce àen haut à gauche, mais aussi, et surtout :. Un compteur sera en effet affiché juste à côté des pseudos des joueurs, indiquant si il ou elle s'est déjà fait attraper, et le nombre de fois.De plus, pour une meilleure lisibilité,sera disponible, permettant ainsi de l'agrandir ou le rétrécir.pour commencer. Ces dernières seront effectuées de manière à ce que les compétences des joueurs entrent en compte lors du matchmaking. Si les développeurs sont satisfaits des résultats, ils comptent bien introduire ce système définitivement ainsi queCe dernier va bientôt disposer de! Outre celles renfermant un gaz rose qui ralentit les joueurs, notre Clown va également avoir le droit à un autre type de fumée, celle-ci étant jaune et. Cependant, là où les choses se compliquent, c'est lorsque nous apprenons que la couleur sera imperceptible à moins de s'y plonger, et puisque chaque seconde compte,De plus,. Attention, si celui-ci est mal lancé, il pourra également profiter aux survivants.Deux cartes du jeu vont bénéficier d'une refonte graphique. Il s'agit de. Les effets de lumière de celles-ci ont été retravaillés, offrant une atmosphère plus sombre et angoissante.Tout ceci sera disponible dans Dead By Daylight durant cette semaine du 11 janvier.