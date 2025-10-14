Dead by Daylight jonglerait entre projets annulés et ajout de vraies célébrités

Plusieurs fuites concernant Dead by Daylight ont récemment émergé en ligne. Si elles n'ont pas encore été confirmées, elle évoquent les prochains chapitres horrifiques du titre et l'arrivée d'une survivante inspirée par la WWE.
Régulièrement, de nouvelles têtes plus ou moins intimidantes viennent étoffer le casting de Dead by Daylight
, tant du côté des Tueurs que des Survivants. Ces dernières semaines, plusieurs fuites ont d'ailleurs donné des indices sur les potentielles nouvelles figures qui seront ajoutées au titre. L'une d'elles suggère que des personnages inspirés par de vraies célébrités pourraient être plus fréquents lors des prochaines mises à jour
.
Rhea Ripley dans Dead by Daylight mais aussi des collaborations annulées
Les fuites en question ont été postées par EvilMegThomas dans une longue publication partagée sur le subreddit LeaksDBD
. Dans celle-ci, l'insider mentionne notamment de nombreux éléments et projets qui auraient été abandonnés pour Dead by Daylight.
Pêle-mêle, il évoque une collaboration annulée avec le créateur de Five Nights at Freddy's, un autre projet avorté impliquant « Une personnalité et un créatif adorés (surtout dans leur communauté respective)
» ou encore des skins Fortnite annulés.
Malgré tout, la publication mentionne également des nouvelles plus rassurantes, avec notamment « de plus en plus de célébrités sont envisagées pour le rôle de survivants, même s'il est difficile d'évaluer les options et de rester optimistes
». Dans un précédent infodump
, des concept-arts de nouveaux survivants avaient été partagés. L'un d'eux présentait Mina Key, une catcheuse au look gothique inspirée par la superstar du catch Rhea Ripley.
Mais pour l'heure, rien ne confirme que ces tenues inspirées par la combattante de la WWE arriveront bien en jeu.
Des nouvelles des chapitres dédiés à Predator et à Friday The 13th ?
Précédemment, EvilMegThomas avait précisé que Dead by Daylight allait recevoir de nouveaux chapitres axés sur des classiques de l'horreur, à savoir Predator et Vendredi 13 (ou Friday the 13th pour les anglophones). L'insider a indiqué que Predator serait « très probablement » le prochain chapitre de Dead by Daylight et que Friday The 13th serait actuellement « en préparation »
.
Néanmoins, il faut garder à l'esprit qu'il s'agit de rumeurs. Sans confirmation officielle de la part de Behaviour Interactive, rien ne garantit que ces fuites arriveront bien en jeu.
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