Dead by Daylight jonglerait entre projets annulés et ajout de vraies célébrités

Dead by Daylight est un survival-horror multijoueur développé par Behaviour Interactive, disponible sur PC, consoles et mobiles. Quatre survivants tentent d'échapper à un tueur contrôlé par un joueur, en réparant des générateurs. Régulièrement enrichi par des collaborations prestigieuses (Halloween, Resident Evil), le jeu offre une expérience intense et variée avec une communauté très active.