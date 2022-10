Dead by Daylight fête Halloween avec « Haunted by Daylight »

Les dates et le contenu de l'événement « Haunted by Daylight », sur Dead by Daylight

Afin de célébrer Halloween, Behaviour Interactive a prévu un événement dédié, nommé « Haunted by Daylight » en anglais, à venir sur. D'ailleurs, les développeurs ont récemment apportéComme vous vous en doutez probablement déjà, l'événement « Haunted by Daylight » se tiendra tout au long de ce mois-ci sur Dead by Daylight, et plus précisément du. Durant l'événement, les joueurs et les joueuses auront l'opportunité de débloquer de nouveaux éléments cosmétiques mais aussi de découvrir un nouveau tome, entre autres, qui se rendront disponibles au fil des semaines.Ainsi, à partir du 11 octobre, la boutique proposera la, unainsi qu'unepour Albert Wesker, alias The Mastermind. Le, nommé « Malevolence » et apportant du contenu scénaristique pour The Ghost Face et Mikaela Reid, pourra être découvert dès le 12 octobre sur Dead by Daylight. Le lendemain, soit le 13, les joueurs pourront collecter de la, en accomplissant les objectifs. Ce qui leur permettra de récupérerFinalement, sachez que durant le week-end d'Halloween . L'ensemble du contenu de l'événement « Haunted by Daylight » a été présenté dansdédié, disponible ci-dessous.Pour rappel, Dead by Daylight est un survival-horror, avec une forte dimension multijoueur. Le titre est tout d'abord sorti en 2016 sur PC, PS4 et Xbox One, avant d'arriver sur Nintendo Switch en 2019.