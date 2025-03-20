Dead by Daylight : D'autres collaborations avec des animes d'horreur pourraient arriver

L'arrivée de Ken Kaneki dans Dead by Daylight va ravir les amateurs d'anime et de jeu d'horreur. Cependant, cette collaboration pourrait en annoncer d'autres avec des figures marquantes du monde du manga.
Régulièrement, Dead by Daylight
ajoute de nouveaux tueurs à son catalogue, souvent inspirés de franchises emblématiques de la Pop culture comme le Démogorgon de Stranger Things, Ghost Face de Scream ou Pyramid Head des jeux Silent Hill. Le 2 avril prochain, le titre va accueillir un tout nouveau tueur sorti du manga et de l'anime Tokyo Ghoul
: Ken Kaneki.
C'est la première fois que le jeu propose un tueur issu d'une collaboration avec un anime, même si des skins provenant des univers de l'Attaque des Titans et des œuvres de Junji Ito avaient déjà été proposés. Toutefois, la communauté se met déjà à imaginer d'autres collaborations de ce genre
. D'autant que dans les productions nippones, qu'il s'agisse de mangas ou d'animes, les candidats potentiels ne manquent pas.
Des tueurs emblématiques de l'animation japonaise invités dans Dead by Daylight ?
Certains joueurs imaginent déjà voir arriver des personnages comme Light et Ryuk de Death Note, Kirie Goshima du manga Uzumaki, Shinichi Uzumi du manga Parasyte ou encore Alucard de l'anime et du manga Hellsing. Mais si beaucoup accueilleraient ces nouveaux tueurs à bras ouverts, d'autres n'apprécient pas de voir des personnages d'anime dans Dead by Daylight.
Les septiques reprochent à ces collaborations la différence esthétique entre un personnage d'anime adapté pour ressembler à une figure réelle et les autres personnages tirés de vrais films.
Toutefois, la présence de créatures comme le Xénomorphe et le travail des développeurs rendent l'ensemble cohérent, mais la différence de média. Selon le succès de Ken Kaneki auprès des joueurs, l'expérience pourrait donc être renouvelée.
Toutefois, il faut bien garder en tête qu'il ne s'agit que de l'opinion de journalistes spécialisés et d'utilisateurs des réseaux sociaux. À l'heure actuelle, aucune de ces éventuelles collaborations n'a été annoncée par Behavior Interactive
. Elles sont donc pour l'instant de l'ordre du fantasme. Mais après le lancement de la collaboration Five Nights at Freddy's cet été, peut-être qu'un nouveau tueur tiré d'un anime rejoindra la liste.
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