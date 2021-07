Dead by Daylight : Behaviour Interactive dévoile quelques statistiques

Top 3 des survivants les plus joués dans Dead by Daylight

Top 3 des tueurs les plus joués dans Dead by Daylight

Top 3 des compétences les plus populaires des tueurs dans Dead by Daylight

Top 3 des compétences les plus populaires des survivants dans Dead by Daylight

a soufflé sa cinquième bougie en juin dernier, et à l'occasion de son anniversaire, en plus de l'événement spécial disponible jusqu'au 15 juillet a en effet décidé de partager avec sa communauté plusieurs statistiques plutôt intéressantes. Parmi les chiffres dévoilés, nous découvrons le nombre de parties qui ont été jouées depuis la sortie du titre, ou encore le survivant et le tueur les plus joués par les joueurs.Nous retrouvons àde ce classement, l'une des survivantes originales de Dead by Daylight. Elle est de difficulté dite facile, et a des compétences plus approfondies en tant que technicienne, et est aussi « souple et vigilante ».se trouve, aussi une survivante originale du jeu. Également de difficulté facile, elle a comme compétences la Rapidité et le Silence. De plus, les attributs Course Effrénée et Adrénaline lui permettent de s'enfuir plus rapidement pour échapper au tueur.Enfin,, nous retrouvons, également une survivante originale. De difficulté Facile, elle est botaniste de métier, et ses compétences d'Empathie, de Connaissance en Botanique et Prophylaxie, lui permettent de repérer les survivants blessés afin de les soigner plus facilement.du classement des tueurs les plus joués dese trouve. De difficulté difficile, il affecte certaines capacités des survivants lorsque ces derniers sont en train de réparer les générateurs.Ense trouve. De difficulté moyenne, ses compétences Prédation, Instinct territorial et Berceuse de la Chasseuse lui permettent de mettre les survivants sous pression au moyen d'une meilleure lecture de carte et de compétences de poursuite améliorées.Enfin,se trouve. De difficulté moyenne, il traque et situe plus facilement les survivants grâce à ses compétences Chien de Sang et Resistance à l'Obscurité.Pour ce nouveau top 3, nous retrouvons endes compétences les plus populaires des tueurs. Celui-ci permet aux tueurs de tuer en un seul coup les survivants, à partir du moment où les portes sont ouvertes. Cela signifie que tous les générateurs ont été réparés.se trouve. Celui-ci affecte tous les générateurs.Enfin, nous retrouvons àde ce classement des aptitudes les plus appréciées des joueurs,. Cette compétence permet aux tueurs de repérer plus facilement les survivants lorsque l'un d'eux est pendu.Après les compétences des tueurs les plus appréciées, c'est au tour de celles des survivants, avec. Celle-ci permet au survivant blessé d'obtenir un boost lorsqu'il est touché pour s'enfuir plus vite.En, nous retrouvons. Celle-ci permet aux survivants décrochés de bénéficier de l'effet de statut Endurance durant 8 secondes.Enfin,, la compétence la plus appréciée des survivants est. Elle débloque la capacité de se soigner sans objet de soins à 50 % de la vitesse de soins normale. De plus, elle augmente l'efficacité des auto-soins avec objet de 10 %.Après toutes ces informations révélées par, nous apprenons également que