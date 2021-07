Dead by Daylight fête ses 5 ans avec un événement spécial

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Afin de fêter les 5 ans de, Behaviour Interactive a en effet prévu plusieurs cadeaux pour les joueurs au travers d'Tout d'abord, les joueurs pourront retrouverpuisqu'il s'agitqui font leur grand retour. Ces dernières peuvent être utilisées par n'importe quel tueur ou survivant original de la licence (oubliez Nemesis ou encore Pyramid Head), et ainsi garder le cosmétique en question si les tueurs terminent la partie, ou si les survivants arrivent à s'échapper et donc à rester en vie.De plus,. Pour cela, les joueurs doivent remplir des tâches bien spécifiques : celui d'obtenir le plus de couronnes et celui de relever plusieurs objectifs. Une fois ces choses faites,Aussi, qui dit « anniversaire de Dead by Daylight » dit « royaume de l'Entité décoré pour l'occasion ». De ce fait, les joueurs peuvent dès à présent retrouver les écrans de chargement personnalisés, mais aussi les trousses de soins et boîtes à outils lançant des confettis, ainsi que les fioritures festives de l'environnement pour les générateurs, crochets et autres casiers.Ce 5e anniversaire est aussi une belle occasion pour profiter de. Ainsi, durant l'événement, qui, on vous le rappelle, prendra fin le 15 juillet,. Pour plus de précisions, chacune coûtera 500 éclats irisés de moins que leur prix d'origine.Pour plus de détails sur l'événement spécial de Dead by Daylight , vous pouvez bien évidemment vous diriger sur le site officiel du jeu