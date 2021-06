Sony : Bend Studio (Days Gone) travaille sur une nouvelle licence

À terme, je veux que PlayStation Studios prenne des risques. L’idée est de perpétuer l’héritage PlayStation, de repousser les limites du jeu et de continuer à créer des jeux dont tout le monde se souviendra plus tard ; des jeux qui n’auraient pas pu être créés ailleurs.



Actuellement, Bend Studio travaille d’arrache-pied sur une nouvelle franchise très prometteuse. L’équipe exploite les mécaniques de monde ouvert poussées qu’elle avait élaborées pour Days Gone. Je suis ravi pour Bend Studio.

Instant Gaming, qui le propose sur Steam pour la somme de 31,49 € au lieu de 49,99 €, soit 37 % de réduction.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Malgré le bruit qu'a provoqué l'annonce de la non-suite de Days Gone , engendrant par la même occasion une pétition de la part des joueurs , Sony garde la tête froide et a déclaré, en plus de ses titres à venir sur PC , que. Cette annonce nous provient deIl a déclaré via le blog officiel de PlayStation que. Cependant, à l'heure actuelle, ce sont les seuls indices que le directeur a avancés, mais selon lui, ce genre de projets (nouvelle IP) est quelque chose d'essentiel et d'excitant pour les développeurs de Bend Studio.Bien qu'il s'agisse du studio à la tête de Days Gone , il ne s'agit cependant pas de sa suite tant espérée. Cependant, selon les dires du directeur, ce nouveau titre s'appuiera sur les systèmes de monde ouvert présents dans le jeu, reste à savoir si les zombies et le monde post-apocalyptique seront de la partie ou non.Si vous n'avez toujours pas découvert le monde de Days Gone, nous rappelons qu'il a fait son arrivée sur PC il y a quelques semaines. Vous pouvez d'ailleurs vous le procurer tout en faisant des économies grâce à