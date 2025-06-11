Bend Studio (Days Gone) contraint de licencier 30 % de ses employés

Malgré la sortie récente de Days Gone Remastered, Sony a pris une décision radicale en licenciant une partie des effectifs de Bend Studio, développeur du titre.
Depuis le 25 avril 2025, Days Gone Remastered
est disponible sur PC et PlayStation 5. Si le titre a su captiver les amateurs de survie postapocalyptique, les équipes qui l'ont créé font face à une situation presque aussi chaotique, mais dans le monde réel. En effet, Bend Studio vient de perdre une quarantaine d'employés sur décision de Sony
, ce qui représente environ 30 % des effectifs du studio.
Pourquoi les créateurs de Days Gone viennent-ils de licencier une partie de leurs salariés ?
Jason Schreier, journaliste pour le média américain Bloomberg
, a révélé que ce licenciement important serait intimement lié à un problème survenu en début d'année 2025.
En janvier dernier, Sony annonçait l'annulation coup sur coup de 2 jeux live-service. L'un de ces deux titres, à savoir un jeu de tir, était développé par Bend Studio. Or, ce dernier aurait nécessité 4 ans de développement. Face à la perte sèche que représente cette annulation, Sony aurait licencié une quarantaine d'employés du studio.
La deuxième vague de licenciements qui frappe Bend Studio depuis le début de l'année
Suite à cette nouvelle, Bend Studio aurait débuté un nouveau projet
tout en terminant le développement de Days Gone Remastered. Cependant, cette situation est d'autant plus inquiétante que ce ne serait pas la première fois que des licenciements surviennent chez Bend Studio. Plusieurs personnes auraient déjà été remerciées en janvier 2025
, juste après l'annulation des deux titres live-service.
Malgré la sortie de Days Gone Remastered, l'avenir du studio semble menacé. Il faut maintenant espérer que le nouveau projet imaginé par les développeurs soit un succès, sous peine de voir le scénario se reproduire ou pire encore, de conduire à la fermeture de Bend Studio.
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