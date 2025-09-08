Bend Studio (Days Gone) : Un nouveau projet multijoueur en préparation ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 08 septembre 2025 à 17h24
Depuis la sortie de Days Gone Remastered, Bend Studio est très silencieux. Mais les équipes travailleraient actuellement sur un tout nouveau jeu et une récente offre d'emploi donne quelques indices sur les caractéristiques du titre.
Bend Studio (Days Gone) : Un nouveau projet multijoueur en préparation ?
Frappé par la crise qui impacte le monde du jeu vidéo depuis le début de l'année 2025, Bend Studio semble dans la tourmente. Rattaché à Sony, le studio qui a récemment sorti Days Gone Remastered a été confronté en quelques mois à l'annulation d'un jeu-service et au licenciement de plus d'un tiers de ses équipes. Malgré ces événements, les équipes tentent de se relever en démarrant un nouveau projet

Une mystérieuse offre d'emploi liée à Bend Studio

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Récemment, une offre d'emploi a été repérée sur le site de Sony Interactive Entertainment. Son contenu indique que le géant recherche un directeur créatif possédant « une expérience à un poste de créatif senior sur un jeu AAA ou un jeu à succès au minimum ». Toutefois l'annonce ne donne pas plus de précisions, à l'exception d'un petit détail : de l'expérience dans le développement de titres multijoueur. 

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Le nouveau directeur créatif travaillera dans les locaux de Bend Studio, dans l'Oregon. Même si cette offre d'emploi ne donne aucune information officielle, elle confirme que les créateurs de Days Gone Remastered ont lancé la production d'un nouveau titre. Mais s'agit-il d'une nouvelle licence ou d'un titre prenant place dans l'un de leurs univers fétiches ? 

Des indices qui évoquent deux options pour ce nouveau projet 

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En juillet dernier, l'ancien concepteur Jacob Feith a listé « plusieurs projets annulés/non annoncés » sur son compte LinkedIn. Cet indice sous-entendrait que Bend Studio aurait encore des projets non annoncés à présenter au public, possiblement lors d'un prochain State of Play. Mais une autre hypothèse évoque l'arrivée d'un simple mode multijoueur en ligne pour un titre existant.

Dans les deux cas, la spéculation reste de mise. Seule une présentation officielle ou un communiqué de Bend Studio peuvent confirmer l'une de ces théories et révéler la nature de leur nouveau projet.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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