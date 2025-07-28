Les jeux PlayStation Studios pourraient prochainement arriver sur d'autres plateformes

PlayStation envisagerait de rendre ses jeux PlayStation Studios disponibles sur d'autres plateformes, à l'avenir.
Alors que Microsoft sort régulièrement ses titres sur d'autres plateformes de jeu, il semblerait que Sony/PlayStation serait en passe de suivre les pas de son concurrent
. C'est en tout cas ce que laisse entendre une récente offre d'emploi
.
Les jeux PlayStation Studios vers d'autres plateformes ?
Effectivement, selon un listing Greenhouse, Sony rechercherait actuellement un « Senior Director, Multiplatform and Account Management ». Une offre d'emploi qui est loin d'être anodine car le rôle principal serait le suivant : définir et appliquer une stratégie commerciale mondiale pour les jeux PlayStation Studios sur toutes les plateformes numériques autres que les consoles PlayStation
.Cela laisse donc sous-entendre que Sony/PlayStation pourrait porter ses jeux PlayStation Studios sur d'autres plateformes, à l'avenir
. D'ailleurs, l'annonce mentionne Steam, Epic Games Store, Xbox, Nintendo et mobiles, et ce, de façon explicite.
Un potentiel rapprochement stratégique avec d'autres acteurs du marché
Ce poste inclut notamment la gestion stratégique des sorties de jeux PlayStation Studios à moyen terme sur les plateformes tierces, visant à accroître durablement les revenus et à toucher un public plus large.
Plus concrètement, il s'agirait, pour Sony/PlayStation, de renforcer les partenariats avec des acteurs majeurs comme Microsoft et Nintendo, mais aussi des plateformes PC reconnues comme Steam et l'Epic Games Store
, afin d'optimiser les performances et la visibilité des jeux PlayStation Studios. Dans les faits, cette démarche n'est, toutefois, pas vraiment nouvelle. Rappelons, par exemple, qu'Helldivers 2
, disponible depuis février 2024 sur PS5 et PC, arrive en août prochain sur Xbox Series. Mais Sony semble vouloir renforcer cette stratégie.
Quelles franchises pourraient être concernées ?
Pour le moment, nous ne savons pas quelles licences Sony/PlayStation pourraient être concernées par cette démarche. Il semble peu probable que des jeux comme les deux derniers God of War ou encore les différents opus Marvel's Spider-Man débarquent sur Xbox ou encore Nintendo Switch, dans l'immédiat. Il se peut que la firme décide, d'abord, de se concentrer sur des productions un peu plus modestes, comme LEGO Horizon Adventures, par exemple. Cependant, rien n'est encore sûr.
Comme vous l'aurez compris, il va donc falloir patienter afin de connaître l'ampleur précise de cette nouvelle stratégie de Sony/PlayStation. Néanmoins, si la firme décide bel et bien de mettre en place cette démarche, cela pourrait quelque peu bouleverser le paysage vidéoludique. Affaire à suivre...
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