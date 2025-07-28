Les jeux PlayStation Studios pourraient prochainement arriver sur d'autres plateformes

PlayStation envisagerait de rendre ses jeux PlayStation Studios disponibles sur d'autres plateformes, à l'avenir.

Les jeux PlayStation Studios vers d'autres plateformes ?

Un potentiel rapprochement stratégique avec d'autres acteurs du marché

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A new dawn is upon us. Super Earth is expanding its operations and opening new enlistment centres.



Xbox players, your opportunity to enlist is coming when HELLDIVERS 2 deploys to Xbox Series X|S on August 26. Pre-order Standard Edition and the Super Citizen Edition of Helldivers… pic.twitter.com/gLoQrSK8ut — HELLDIVERS™ 2 (@helldivers2) July 3, 2025

Quelles franchises pourraient être concernées ?

Alors que Microsoft sort régulièrement ses titres sur d'autres plateformes de jeu, il semblerait que. C'est en tout cas ce que laisse entendreEffectivement, selon un listing Greenhouse, Sony rechercherait actuellement un « Senior Director, Multiplatform and Account Management ». Une offre d'emploi qui est loin d'être anodine car le rôle principal serait le suivant :. D'ailleurs, l'annonce mentionne Steam, Epic Games Store, Xbox, Nintendo et mobiles, et ce, de façon explicite.Ce poste inclut notamment la gestion stratégique des sorties de jeux PlayStation Studios à moyen terme sur les plateformes tierces, visant à accroître durablement les revenus et à toucher un public plus large.Plus concrètement,, afin d'optimiser les performances et la visibilité des jeux PlayStation Studios. Dans les faits, cette démarche n'est, toutefois, pas vraiment nouvelle. Rappelons, par exemple, qu', disponible depuis février 2024 sur PS5 et PC, arrive en août prochain sur Xbox Series. Mais Sony semble vouloir renforcer cette stratégie.Pour le moment, nous ne savons pas quelles licences Sony/PlayStation pourraient être concernées par cette démarche. Il semble peu probable que des jeux comme les deux derniers God of War ou encore les différents opus Marvel's Spider-Man débarquent sur Xbox ou encore Nintendo Switch, dans l'immédiat. Il se peut que la firme décide, d'abord, de se concentrer sur des productions un peu plus modestes, comme LEGO Horizon Adventures, par exemple. Cependant, rien n'est encore sûr.Comme vous l'aurez compris, il va donc falloir patienter afin de connaître l'ampleur précise de cette nouvelle stratégie de Sony/PlayStation. Néanmoins, si la firme décide bel et bien de mettre en place cette démarche, cela pourrait quelque peu bouleverser le paysage vidéoludique. Affaire à suivre...