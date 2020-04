Amazon France liste des jeux PS4 sur PC, dont Days Gone, mais Sony dément

Mauvaise nouvelle pour les joueurs PC qui pensaient retrouver Days Gone, puisque Sony a nier le portage de ce dernier.

Les listes ne sont pas exactes. Nous n'avons aucune annonce à faire pour mettre ces jeux sur PC.

L'erreur est humaine, et Amazon France en a fait les frais ! En effet, ce 15 avril le site. Ainsi, plusieurs jeux ont été listés : Days Gone Bloodborne , Persona 5 Royal, The Last of Us Part II Uncharted The Nathan Drake Collection et Gran Turismo Sport Cependant, si les joueurs pensaient retrouver ces derniers sur PC, il n'en sera rien, du moins pour le moment, puisque Sony a tenu à s'exprimer quant à cette fuite qui n'en était pas un. C'est auprès de IGN que la firme nippone a tenu à s'exprimer.Le message est clair,. Toutefois, si ces derniers ne sont pas d'actualité, le portage de Horizon: Zero Dawn , qui avait également été listée sur Amazon France au préalable, est quant à lui bien prévu sur PC durant l'été 2020.Finalement, même si Sony a démenti ces informations, il est possible que certains de ces jeux ou d'autres exclusivités de la firme nippone soient portés ces prochains mois sur PC.