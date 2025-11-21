Dave the Diver surprend en rejoignant le catalogue Xbox juste avant les fêtes

Dave the Diver aime partir à la découverte de nouveaux horizons et de créatures aquatiques inédites. Mais aujourd'hui, il entame une plongée inattendue vers les eaux des consoles Xbox.
À ses débuts en 2023, Dave the Diver
ne plongeait que sur PC et sur Nintendo Switch. Mais les aventures de ce passionné de cuisine et des fonds marins sont arrivées jusqu'aux consoles PlayStation courant 2024. Seules les consoles Xbox manquaient à l'appel. Mais Dave a décidé de faire une belle surprise aux joueurs Xbox One et Xbox Series à un mois des fêtes de fin d'année.
Une sortie surprise sur les consoles Xbox pour Dave the Diver
Le 20 novembre 2025, Xbox a organisé une conférence Partner Preview, dévoilant certains des titres à venir sur les consoles de Microsoft. Si plusieurs titres se sont invités à la présentation comme 007 First Light, Vampire Crawlers
ou Tides of Annihilation, l'une des surprises de la soirée était la sortie imminente de Dave the Diver sur les consoles Xbox
.
D'ailleurs, le trailer d'annonce a amusé les joueurs car pendant les premières secondes, Dave est présenté en train de jouer sur la ROG Xbox Ally, la console portable développée par Microsoft en partenariat avec ROG. Si le titre est jouable dès à présent sur Xbox One et Xbox Series
, d'autres surprises ont été annoncées via cette bande-annonce de présentation.
Son DLC sera également accessible, mais lancé dans quelques semaines
Le trailer précise notamment que In the Jungle, le DLC tropical de Dave the Diver, sera disponible sur les consoles de Microsoft au début de l'année 2026
sans date plus précise pour le moment. Il est également indiqué que le titre est compatible avec les fonctions Xbox on PC, via le Xbox Cloud Gaming sur les appareils compatibles et avec la fonction Xbox Play Anywhere
.
Grâce à cette belle surprise, Dave s'offre un beau cadeau en devenant officiellement jouable sur tous les supports à l'exception des appareils iOS et Android. Alors, quelle que soit votre console de prédilection, plongez sans attendre aux côtés de Dave dans les eaux turquoises !
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