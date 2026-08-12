Dave the Diver version mobile dévoile sa date de sortie précise et ses DLC

L'attente touche à sa fin pour les amateurs de pêche sous-marine et de sushis. Mintrocket vient de dévoiler la date de sortie officielle de Dave the Diver sur iOS et Android. Préparez-vous à replonger dans le Trou Bleu dès le mois prochain avec une version enrichie et optimisée.

L'annonce de l'arrivée de Dave the Diver sur nos smartphones est officielle depuis quelques mois déjà, mais il manquait encore l'information capitale pour les joueurs : la date de lancement exacte. Le studio Mintrocket a mis fin au suspense en annonçant que son célèbre jeu hybride mêlant exploration sous-marine et gestion de restaurant de sushis débarquera sur les appareils iOS et Android le 17 septembre 2026. Une excellente nouvelle pour ceux qui souhaitaient emporter cette aventure atypique partout avec eux.

Une version mobile généreuse en contenu

Dès le premier jour, les possesseurs de smartphones ne seront pas lésés par rapport aux joueurs PC et consoles. Les développeurs ont en effet confirmé que le titre sera accompagné de plusieurs contenus additionnels majeurs dès son lancement.

Les joueurs pourront profiter de toutes les facéties primées de Dave aux côtés de ses amis excentriques, de ses partenaires commerciaux et de ses alliés inattendus, directement du Trou Bleu au creux de leur main.

Les joueurs pourront ainsi profiter de l'extension très appréciée issue de la collaboration avec Dredge, ainsi que du récent contenu additionnel centré sur la jungle. De plus, l'édition numérique spéciale incluant des bonus supplémentaires sera offerte à tous les acheteurs du jeu de base, directement accessible en jeu. Cette volonté de proposer une expérience complète d'emblée montre que le studio prend ce portage très au sérieux.

















Des contrôles repensés pour les écrans tactiles

Adapter un jeu PC sur mobile demande souvent des ajustements ergonomiques, et Mintrocket semble avoir pris le temps de peaufiner son interface. Les développeurs ont intégré plusieurs optimisations spécifiques aux appareils portables. L'une des nouveautés les plus amusantes concerne le service au restaurant Bancho Sushi. Le mouvement pour verser le thé sera désormais géré par le gyroscope du téléphone.

Les joueurs devront incliner physiquement leur appareil, simulant ainsi le geste d'une véritable théière. Cette petite touche d'immersion prouve l'attention portée aux détails par l'équipe de développement.

L'expérience de jeu au quotidien bénéficiera également de quelques améliorations de confort. Une option permettant de régler la distance d'affichage sur trois niveaux a été ajoutée, offrant ainsi une meilleure lisibilité selon la taille de l'écran utilisé.

Par ailleurs, les déplacements dans le village du Peuple des Mers seront grandement facilités. Les joueurs pourront utiliser un système de voyage rapide pour se rendre directement auprès des différents personnages non-joueurs, accélérant ainsi la progression globale.

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Rendez-vous dès le 17 septembre pour découvrir la version mobile de Dave the Diver, qui devrait séduire de nombreux joueurs. Il sera naturellement disponible sur les appareils iOS et Android.