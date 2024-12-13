Dave the Diver part explorer la jungle dans son nouveau DLC

Si Dave the Diver n'était pas attendu aux Game Awards 2024, il a fait une annonce remarquée avec la présentation d'un tout nouveau DLC sur le thème de la jungle.
Depuis le début de ses aventures en juin 2023, Dave the Diver
a eu droit à plusieurs DLC gratuits et payants permettant d'améliorer l'expérience de jeu ou de croiser des personnages d'autres licences. Mais entre ces rencontres, les sessions de pêche et la préparation de sushis dans son restaurant, Dave est très occupé. Pourtant, cela ne l'empêche pas de quitter sa petite cabane pour partir découvrir le monde.
C'est en tout cas ce qui attend le plus célèbre des plongeurs du jeu vidéo. Lors des Game Awards 2024, MINTROCKET a annoncé la sortie prochaine du DLC In the Jungle
, une nouvelle épopée encore très mystérieuse.
Dave the Diver quitte le bord de mer pour la jungle tropicale
La première bande-annonce de présentation montre Dave embarquer à bord d'un bateau en compagnie de Banco (le chef du Banco Sushi) et de Cobra. Après une traversée rythmée par les ombres des mouettes et les sauts dans l'eau des dauphins, le plongeur et ses acolytes arrivent sur un ponton à l'orée d'une jungle verdoyante. Cependant, aucune information précise n'a encore été partagée quant au but de cette balade dans la jungle
ou ce qu'il sera possible d'y faire.
Il y a fort à parier que Dave pourra partir à la recherche de nouveaux poissons plus exotiques et qu'il pourra cuisiner de nouvelles recettes
à partir de ces ingrédients tropicaux. Bien entendu, nous vous tiendrons informés dès que de nouveaux détails sur ce DLC auront été révélés. Pour l'heure, les amoureux de ce titre cosy et pixellisé peuvent déjà se préparer à l'aventure car Dave the Diver In The Jungle sortira dans le courant de l'année 2025
. Cependant, impossible de savoir à l'heure actuelle s'il sera disponible sur tous les supports (PC, Nintendo Switch, PS4 et PS5 simultanément).
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