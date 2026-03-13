Dave the Diver : La date de sortie du DLC In The Jungle dévoilée

MINTROCKET a, récemment, annoncé la date de sortie du DLC In the Jungle de Dave the Diver, qui arrive vite.

Le DLC In the Jungle de Dave the Diver débarque très bientôt

Dave the Diver va avoir le droit à une édition Collector

















Ayant rencontré un certain succès,doit, comme vous le savez probablement déjà, se doter du DLC « In the Jungle ». Révélé il y a de cela quelques mois maintenant,En effet, les développeurs de chez MINTROCKET ont profité du Future Games Show, qui a eu lieu dans la soirée du jeudi 12 mars 2026, pour révéler l'information tant attendue par la communauté :Par le passé, MINTROCKET avait dévoilé de plus amples détails concernant ce contenu additionnel. Ainsi, le DLC In the Jungle de Dave the Diver, qui proposera une durée de vie d'environ 10 heures, invitera les joueurs à explorer une toute nouvelle zone, soit Utara. Là-bas, la communauté pourra rencontrer des villageois, collecter des ressources, participer à des activités, mais aussi, et comme vous vous en doutez, explorer les fonds marins, peuplés de divers poissons et boss. Le trailer présenté lors du Future Games Show de mars 2026 nous montre également le nouveau restaurant, Bancho Grill, ainsi qu'un mini-jeu de tir.Toutefois, ce n'est pas la seule bonne nouvelle partagée par MINTROCKET au cours de cet événement.À la fin dudit trailer, MINTROCKET a précisé que, qui est à destination de la PS5 et de la Nintendo Switch 2. Celle-ci comprend les différents DLC et la soundtrack du jeu, mais aussi différents objets additionnels (poster, cartes, pins, cartes postales, etc.). Toutefois, au moment où nous écrivons ces lignes, nous ne possédons pas encore de date de sortie précise, mais la fenêtre de sortie serait la suivante « troisième trimestre 2026 ».Rendez-vous donc au mois de juin 2026 pour découvrir le DLC In the Jungle de. Pour rappel, le titre est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.