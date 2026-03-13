Dave the Diver : La date de sortie du DLC In The Jungle dévoilée

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 13 mars 2026 à 10h30
MINTROCKET a, récemment, annoncé la date de sortie du DLC In the Jungle de Dave the Diver, qui arrive vite.
Dave the Diver : La date de sortie du DLC In The Jungle dévoilée
Ayant rencontré un certain succès, Dave the Diver doit, comme vous le savez probablement déjà, se doter du DLC « In the Jungle ». Révélé il y a de cela quelques mois maintenant, le DLC « In the Jungle » de Dave the Diver possède désormais sa date de sortie.

Le DLC In the Jungle de Dave the Diver débarque très bientôt

dave-the-diver-creature-boss
En effet, les développeurs de chez MINTROCKET ont profité du Future Games Show, qui a eu lieu dans la soirée du jeudi 12 mars 2026, pour révéler l'information tant attendue par la communauté : le DLC In the Jungle de Dave the Diver sort le 18 juin prochain.

Par le passé, MINTROCKET avait dévoilé de plus amples détails concernant ce contenu additionnel. Ainsi, le DLC In the Jungle de Dave the Diver, qui proposera une durée de vie d'environ 10 heures, invitera les joueurs à explorer une toute nouvelle zone, soit Utara. Là-bas, la communauté pourra rencontrer des villageois, collecter des ressources, participer à des activités, mais aussi, et comme vous vous en doutez, explorer les fonds marins, peuplés de divers poissons et boss. Le trailer présenté lors du Future Games Show de mars 2026 nous montre également le nouveau restaurant, Bancho Grill, ainsi qu'un mini-jeu de tir.

Miniature vidéo

Toutefois, ce n'est pas la seule bonne nouvelle partagée par MINTROCKET au cours de cet événement.

Dave the Diver va avoir le droit à une édition Collector

dave-the-diver-trou-bleu
À la fin dudit trailer, MINTROCKET a précisé que Dave the Diver va profiter d'une nouvelle version physique, soit une édition Collector, qui est à destination de la PS5 et de la Nintendo Switch 2. Celle-ci comprend les différents DLC et la soundtrack du jeu, mais aussi différents objets additionnels (poster, cartes, pins, cartes postales, etc.). Toutefois, au moment où nous écrivons ces lignes, nous ne possédons pas encore de date de sortie précise, mais la fenêtre de sortie serait la suivante « troisième trimestre 2026 ».

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Rendez-vous donc au mois de juin 2026 pour découvrir le DLC In the Jungle de Dave the Diver. Pour rappel, le titre est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Dave the Diver franchit un cap de ventes historique avant son lancement sur mobile
Dave the Diver 09 septembre 2026

Dave the Diver franchit un cap de ventes historique avant son lancement sur mobile

L'ascension fulgurante de Dave the Diver continue. Le titre hybride de Mintrocket vient de franchir un palier symbolique impressionnant en dépassant les dix millions de copies vendues à travers le monde, confirmant son statut d'incontournable du paysage vidéoludique, avant son arrivée sur smartphones.
Dave the Diver Codes (Septembre 2026)
Dave the Diver 30 août 2026

Dave the Diver Codes (Septembre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Dave the Diver, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Dave the Diver version mobile dévoile sa date de sortie précise et ses DLC
Dave the Diver 12 août 2026

Dave the Diver version mobile dévoile sa date de sortie précise et ses DLC

L'attente touche à sa fin pour les amateurs de pêche sous-marine et de sushis. Mintrocket vient de dévoiler la date de sortie officielle de Dave the Diver sur iOS et Android. Préparez-vous à replonger dans le Trou Bleu dès le mois prochain avec une version enrichie et optimisée.

commentaire (0)