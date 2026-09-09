Dave the Diver franchit un cap de ventes historique avant son lancement sur mobile

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 09 septembre 2026 à 11h25
L'ascension fulgurante de Dave the Diver continue. Le titre hybride de Mintrocket vient de franchir un palier symbolique impressionnant en dépassant les dix millions de copies vendues à travers le monde, confirmant son statut d'incontournable du paysage vidéoludique, avant son arrivée sur smartphones.
Dave the Diver franchit un cap de ventes historique avant son lancement sur mobile

Depuis son lancement en accès anticipé en octobre 2022, le titre développé par Mintrocket n'a cessé de surprendre son monde. Alliant habilement l'exploration sous-marine à la gestion d'un restaurant de sushis, cette aventure singulière vient de franchir une étape majeure qui témoigne de son immense popularité auprès des joueurs du monde entier.

Un succès commercial retentissant

Le cap des dix millions d'unités écoulées pour Dave the Diver a été atteint au mois d'août, un chiffre vertigineux qui englobe l'ensemble des plateformes sur lesquelles le jeu est disponible, d'après le communiqué des développeurs. De l'ordinateur aux consoles de salon en passant par la Nintendo Switch, la formule magique du studio a su trouver son public. Ce résultat exceptionnel s'explique notamment par un suivi exemplaire de la part des développeurs. Au fil des années, le jeu s'est enrichi de nombreuses mises à jour gratuites et payantes, intégrant des licences prestigieuses telles que Godzilla ou encore Dredge.

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L'extension la plus récente, baptisée In the Jungle et sortie en juin dernier, affiche d'ailleurs des statistiques tout aussi élogieuses, avec notamment plus d'un million de ventes à son actif. Ce contenu supplémentaire prouve que l'engouement autour de la franchise est loin de s'essouffler.

Un avenir radieux pour la licence

Face à un tel triomphe, les équipes de développement ne comptent pas se reposer sur leurs lauriers. Le directeur du jeu, Jaeho Hwang, a tenu à exprimer sa gratitude envers la communauté tout en esquissant les projets futurs du studio.

Toute l'équipe de Mintrocket continue d'être époustouflée par la passion et l'amour que Dave the Diver attire, même des années après son lancement. Nous sommes impatients d'étendre la franchise à l'avenir, notamment avec le jeu de simulation de cuisine et d'aventure dérivé, Bancho the Chef. Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont fait confiance, et nous avons hâte de partager nos projets futurs.

Le studio a effectivement annoncé plus tôt dans l'année un spin-off, nommé Bancho the Chef, pour prolonger la franchise.

Miniature vidéo

Une arrivée sur mobile d'ici quelques jours

Si la nouvelle de ce record de ventes réjouit l'industrie, le studio en a profité pour rappeler le lancement mondial de la version mobile prévu pour le 17 septembre

Il convient de noter que cette déclinaison pour smartphones a déjà fait ses preuves lors de son prélancement en Chine, où elle a rapidement séduit un million d'acheteurs. Une base solide qui devrait garantir au jeu de plongée un succès continu sur les supports tactiles. En attendant le fameux spin-off culinaire, les joueurs ont encore de nombreuses heures d'exploration sous-marine devant eux.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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