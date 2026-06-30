Dave the Diver confirme son arrivée sur iOS et Android avec une date

Alors que le DLC In the Jungle est disponible depuis quelques jours seulement, Dave the Diver se prépare déjà à sa prochaine mission : explorer les terres sur mobiles et tablettes.

Depuis 2023, Dave the Diver voyage entre les eaux turquoises, son restaurant et différentes consoles. Proposé à l'origine exclusivement sur PC, il est arrivé peu de temps après sur Nintendo Switch, sur PS4 ainsi que sur PS5. Cependant, Dave a un nouvel objectif en tête : faire découvrir son coin de paradis aux joueurs iOS et Android.

Plongée et sushis prévus pour la fin de l'été 2026 ?

Après un passage rapide dans Fortnite le 26 juin dernier, le plongeur prépare son arrivée sur les appareils concernés et les développeurs confirment que ce lancement est proche. En effet, ceux-ci ont récemment annoncé que le titre sortirait bien sur ces nouveaux supports sans donner plus de précisions. Les joueurs et joueuses intéressés ont toutefois remarqué que la page du jeu est déjà en ligne sur les deux plateformes et qu'il est possible de se pré-inscrire.

Les pré-inscriptions suggèrent que le lancement de Dave the Diver est proche, même si aucune date n'est indiquée sur la page Android du titre. Toutefois, un indice aurait été repéré sur la version iOS. En ouvrant la page de l'App Store, il est indiqué juste à côté du logo du jeu qu'il serait disponible à partir du 27 août 2026. Néanmoins, l'information est à prendre avec des pincettes car il est indiqué « Expected Aug.27 ». Le lancement peut donc être repoussé ou avancé.

Un nouveau support pour Dave the Diver

Même si la date est encore mystérieuse, Dave the Diver sera téléchargeable gratuitement, que ce soit sur iOS ou sur Android. Mais si vous souhaitez profiter de la version complète du jeu, il faudra dépenser 9,99 euros. Enfin, quelques précisions ont été apportées comme la taille du jeu (3,3 Go) et l'obligation de posséder iOS 13.0 ou une version ultérieure pour jouer sur iPhone, iPad et iPod.