Dave the Diver confirme son arrivée sur iOS et Android avec une date

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 30 juin 2026 à 15h18
Alors que le DLC In the Jungle est disponible depuis quelques jours seulement, Dave the Diver se prépare déjà à sa prochaine mission : explorer les terres sur mobiles et tablettes.
Dave the Diver confirme son arrivée sur iOS et Android avec une date

Depuis 2023, Dave the Diver voyage entre les eaux turquoises, son restaurant et différentes consoles. Proposé à l'origine exclusivement sur PC, il est arrivé peu de temps après sur Nintendo Switch, sur PS4 ainsi que sur PS5. Cependant, Dave a un nouvel objectif en tête : faire découvrir son coin de paradis aux joueurs iOS et Android.

Plongée et sushis prévus pour la fin de l'été 2026 ? 

dave-the-diver-ios

Après un passage rapide dans Fortnite le 26 juin dernier, le plongeur prépare son arrivée sur les appareils concernés et les développeurs confirment que ce lancement est proche. En effet, ceux-ci ont récemment annoncé que le titre sortirait bien sur ces nouveaux supports sans donner plus de précisions. Les joueurs et joueuses intéressés ont toutefois remarqué que la page du jeu est déjà en ligne sur les deux plateformes et qu'il est possible de se pré-inscrire. 

Les pré-inscriptions suggèrent que le lancement de Dave the Diver est proche, même si aucune date n'est indiquée sur la page Android du titre. Toutefois, un indice aurait été repéré sur la version iOS. En ouvrant la page de l'App Store, il est indiqué juste à côté du logo du jeu qu'il serait disponible à partir du 27 août 2026. Néanmoins, l'information est à prendre avec des pincettes car il est indiqué « Expected Aug.27 ». Le lancement peut donc être repoussé ou avancé.

Un nouveau support pour Dave the Diver

dave-the-diver-sortie-xbox

Même si la date est encore mystérieuse, Dave the Diver sera téléchargeable gratuitement, que ce soit sur iOS ou sur Android. Mais si vous souhaitez profiter de la version complète du jeu, il faudra dépenser 9,99 euros. Enfin, quelques précisions ont été apportées comme la taille du jeu (3,3 Go) et l'obligation de posséder iOS 13.0 ou une version ultérieure pour jouer sur iPhone, iPad et iPod.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Dave the Diver Codes (Octobre 2026)
Dave the Diver 29 septembre 2026

Dave the Diver Codes (Octobre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Dave the Diver, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Dave the Diver franchit un cap de ventes historique avant son lancement sur mobile
Dave the Diver 09 septembre 2026

Dave the Diver franchit un cap de ventes historique avant son lancement sur mobile

L'ascension fulgurante de Dave the Diver continue. Le titre hybride de Mintrocket vient de franchir un palier symbolique impressionnant en dépassant les dix millions de copies vendues à travers le monde, confirmant son statut d'incontournable du paysage vidéoludique, avant son arrivée sur smartphones.
Dave the Diver version mobile dévoile sa date de sortie précise et ses DLC
Dave the Diver 12 août 2026

Dave the Diver version mobile dévoile sa date de sortie précise et ses DLC

L'attente touche à sa fin pour les amateurs de pêche sous-marine et de sushis. Mintrocket vient de dévoiler la date de sortie officielle de Dave the Diver sur iOS et Android. Préparez-vous à replonger dans le Trou Bleu dès le mois prochain avec une version enrichie et optimisée.

commentaire (0)