Dave the Diver dévoile des détails sur le DLC « In the Jungle », avec d'importants nouveaux contenus

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 19 décembre 2025 à 15h45
MINTROCKET a, récemment, apporté de plus amples informations concernant le DLC « In the Jungle » de Dave the Diver.
Dave the Diver dévoile des détails sur le DLC « In the Jungle », avec d'importants nouveaux contenus
Depuis sa sortie, Dave the Diver a eu le droit à plusieurs DLC gratuits et payants, mais aussi à des crossovers. Le studio MINTROCKET n'est, d'ailleurs, pas prêt de s'arrêter, puisque le contenu additionnel « In the Jungle » doit arriver. Après l'avoir teasé, il y a de cela plusieurs mois, les développeurs de Dave the Diver nous en disent plus à propos du DLC « In the Jungle ».

Des détails sur le DLC « In the Jungle » de Dave the Diver

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En effet, dans une récente vidéo « Dev Dive », disponible sur la chaîne YouTube de MINTROCKET, les développeurs de Dave the Diver sont revenus sur le DLC « In The Jungle ». Ainsi, nous apprenons que ce contenu additionnel offrira pas moins de 10 heures de jeu, au total. Les joueurs et les joueuses doivent, par ailleurs, s'attendre à une toute nouvelle expérience : Dave pourra explorer librement une toute nouvelle zone, baptisée Utara.

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À cet endroit, il sera possible de parler aux différents villageois, réunir des ressources (fruits et minéraux, par exemple), et participer à des activités. Évidemment, Utara proposera son propre restaurant, Bancho Grill. Dave devra toujours explorer la zone d'eau, qui est ici un lac, pour collecter des poissons. Or, rien ne sera simple car des créatures aquatiques pourront l'attaquer. Sans oublier, des boss. Fort heureusement, nous pourrons compter sur de l'équipement, notamment le Jungle Gun, qui peut se transformer en diverses armes.

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D'après les informations partagées, le DLC « In the Jungle » de Dave the Diver se rendra disponible au cours de l'année 2026. Or, ce n'est pas le seul projet en cours pour Dave the Diver.

Une version mobile de Dave the Diver est en préparation

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En complément, MINTROCKET a précisé qu'une version mobile de Dave the Diver est actuellement en développement. Celle-ci arrivera, d'abord, en Chine l'année prochaine, et sera par la suite lancée dans le monde entier. Nul doute que le studio nous en dira plus à ce sujet en temps et en heure. Affaire à suivre, sur ce point, donc...

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Dave the Diver est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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