Dave the Diver dévoile des détails sur le DLC « In the Jungle », avec d'importants nouveaux contenus

MINTROCKET a, récemment, apporté de plus amples informations concernant le DLC « In the Jungle » de Dave the Diver.

Des détails sur le DLC « In the Jungle » de Dave the Diver

À lire également 6 jeux qui mettent la mer, ses merveilles et ses dangers à l'honneur

















Une version mobile de Dave the Diver est en préparation

Depuis sa sortie,a eu le droit à plusieurs DLC gratuits et payants, mais aussi à des crossovers. Le studio MINTROCKET n'est, d'ailleurs, pas prêt de s'arrêter, puisque le contenu additionnel « In the Jungle » doit arriver. Après l'avoir teasé, il y a de cela plusieurs mois,En effet, dans une récente vidéo « Dev Dive », disponible sur la chaîne YouTube de MINTROCKET,. Ainsi, nous apprenons que. Les joueurs et les joueuses doivent, par ailleurs, s'attendre à une toute nouvelle expérience : Dave pourra explorer librement une toute nouvelle zone, baptisée Utara.À cet endroit, il sera possible de parler aux différents villageois, réunir des ressources (fruits et minéraux, par exemple), et participer à des activités. Évidemment, Utara proposera son propre restaurant, Bancho Grill. Dave devra toujours explorer la zone d'eau, qui est ici un lac, pour collecter des poissons. Or, rien ne sera simple car des créatures aquatiques pourront l'attaquer. Sans oublier, des boss. Fort heureusement, nous pourrons compter sur de l'équipement, notamment le Jungle Gun, qui peut se transformer en diverses armes.D'après les informations partagées,. Or, ce n'est pas le seul projet en cours pourEn complément,. Celle-ci arrivera, d'abord, en Chine l'année prochaine, et sera par la suite lancée dans le monde entier. Nul doute que le studio nous en dira plus à ce sujet en temps et en heure. Affaire à suivre, sur ce point, donc...Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.