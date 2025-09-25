6 jeux qui mettent la mer, ses merveilles et ses dangers à l'honneur

Dans le cadre de la journée mondiale de la mer, répondez à l'appel du large en découvrant ou en redécouvrant ces titres où mers et océans sont le théâtre d'histoires exceptionnelles.
La mer et l'océan évoquent des visions très différentes pour chacun d'entre nous. Certains y voient des souvenirs d'enfance mêlant châteaux de sable et eau froide qui frappe les mollets. Pour d'autres, elle évoque un havre de paix, de méditation et de contemplation. Quant aux plus aventureux, elle offre une multitude d'activités riches en émotions comme du surf, de la voile ou de la plongée sous-marine.
Pour toutes ces raisons, mais également pour la richesse de sa biodiversité, la mer est une source d'inspiration pour les développeurs.
Qu'elles soient colorées ou conviviales ou plus intimidantes, les aventures vidéoludiques en mer ne manquent pas. D'ailleurs, les joueurs ont le choix d'explorer la surface en naviguant comme des pirates ou ses abysses en portant une combinaison de plongée
.
Six épopées vidéoludiques ayant la surface de la mer ou les fonds marins comme principal décor
Pour célébrer la journée mondiale de la mer (qui a lieu le 25 septembre en 2025), nous vous proposons donc de prendre un grand bol d'air iodé avec ces titres vous emmenant en mer ou dans les profondeurs. Bien entendu, il ne s'agit là que d'une petite sélection et de nombreux jeux ont l'océan comme toile de fond. Mais ces titres ont conquis les joueurs du monde entier et proposent des expériences variées alliant survie, exploration, relaxation et artisanat.
Dave the Diver
- Année de sortie : 2023
- Développeur : MINDROCKET
- Éditeur : MINDROCKET
- Plateforme(s) : PC, PS4, PS5, Nintendo Switch
Combinant deux aventures en une, Dave the Diver
vous met dans la peau de Dave, un patron de restaurant passionné par les fonds marins. Si le soir, vous devez gérer votre restaurant de sushis et préparer des recettes avec la pêche du jour, vous pourrez faire de la plongée pendant la journée. Utilisez votre harpon pour attraper des poissons dans les eaux du Trou Bleu, mais découvrez également la richesse de sa faune, photographiez les animaux les plus rares
ou cachez-vous des géants marins qui rôdent.
Raft
Raft
- Année de sortie : 2018
- Développeur : Redbeet Interactive
- Éditeur : Axolot Games
- Plateforme(s) : PC, PS5, Xbox Series
transforme la mer en terrain hostile. Dans ce jeu de survie jouable à plusieurs, vous vous réveillez sur un radeau de fortune perdu au milieu de l'océan. Votre objectif sera simple : survivre et tenter d'améliorer votre embarcation en collectant les débris transportés par les eaux.
Pour cela, il faudra pêcher vos ressources à l'aide d'un hameçon en plastique, trouver à boire et à manger, mais aussi explorer les îles et les récifs. Mais prenez garde : des requins mangeurs d'hommes rodent dans les profondeurs…
Subnautica et sa suite
- Année de sortie : 2014 (pour le premier opus)
- Développeur : Unknown Worlds Entertainment
- Éditeur : Unknown Worlds Entertainment
- Plateforme(s) : PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series
Si vous aimez l'exploration sous-marine et la découverte d'espèces inconnues, alors Subnautica et sa suite Subnautica 2
sont faits pour vous. Dans ces jeux de survie en monde ouvert, vous plongez dans les eaux d'une planète extraterrestre
. Tout comme dans Raft, l'objectif principal sera de survivre car votre vaisseau de secours s'est écrasé et il n'y a aucune ressource à disposition. Enfilez votre combinaison et votre bouteille d'oxygène pour parcourir les forêts d'algues, les grottes, les récifs et les abîmes de cet écosystème extraterrestre, tout en veillant à ne pas vous faire dévorer par les prédateurs.
Sea of Thieves
- Année de sortie : 2018
- Développeur : Rare
- Éditeur : Xbox Games Studios
- Plateforme(s) : PC, PS5, Xbox One, Xbox Series
La mer et ses îles seront vos alliées ou vos pires ennemies dans Sea of Thieves
. Véritable institution des jeux de piraterie, le titre vous propose de devenir le capitaine de votre propre navire. En solo ou avec un équipage d'amis, voguez sur les flots pour partir à la recherche de trésors cachés, explorer des royaumes sous-marins ou contrecarrer les plans de la Ligue des Contrebandiers.
Mais attention car sur la mer, vous n'êtes pas seul ! Une bataille navale peut survenir à tout moment contre d'autres rafiots ou de redoutables créatures, alors prenez garde à ne pas finir dans l'eau.
Abzu
- Année de sortie : 2016
- Développeur : Giant Squid Studio
- Éditeur : 505 Games
- Plateforme(s) : PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch
Semblant né de la fusion entre Subnautica et Journey, Abzu
est une épopée sous-marine poétique et envoutante. Ici, il n'est pas question de survie ou d'échapper à des prédateurs, mais simplement de nager dans l'océan en partant à la découverte de la faune et de la flore. Si quelques objets à collectionner poussent à l'exploration, Abzu est davantage pensé comme une expérience relaxante, invitant à la contemplation
et rappelant que l'océan, bien que fragile, regorge de merveilles.
Sunless Sea
- Année de sortie : 2015
- Développeur : Failbetter Games
- Éditeur : Failbetter Games
- Plateforme(s) : PC
Pour conclure cette épopée en mer, place à une expérience mêlant RPG, horreur victorienne et créatures de légende
avec Sunless Sea. Dans ce titre aux accents steampunk, vous incarnez un capitaine naviguant sur une mer souterraine entourant la ville de Londres. Mais dans ses eaux, des monstres inspirés de l'univers de Lovecraft rodent. Il faut donc rester vigilant et garder un œil sur le carburant, les provisions et la santé mentale des autres membres du navire pour éviter d'être dévoré par les créatures de l'ombre.
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