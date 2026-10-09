Dave the Diver va s'offrir un crossover avec Subnautica 2, via un DLC

Mintrocket a, récemment, levé le voile sur le dernier DLC de Dave the Diver, qui se fera en collaboration avec Subnautica 2.

Disponible depuis juin 2023, Dave the Diver s'est offert plusieurs collaborations, notamment avec Godzilla ou encore le très bon DREDGE. Pour finir en beauté le suivi du titre, les développeurs de chez Mintrocket ont prévu un crossover de taille : Subnautica 2 va s'inviter dans Dave the Diver par le biais d'un dernier DLC.

Une collaboration entre Dave the Diver et Subnautica 2 en approche

C'est durant l'événement Triple-i Initiative, qui a eu lieu le jeudi 8 octobre 2026, que Mintrocket a fait cette annonce, qui ne manque pas d'enthousiasmer la communauté : Dave the Diver va se doter d'un dernier DLC en collaboration avec Subnautica 2, le fameux jeu de survie d'Unknown World Entertainment.

Il s'agit, pour être plus précis, d'un pack de contenu gratuit, qui devrait se rendre disponible au début de l'année 2027. Comme vous l'aurez compris, à l'heure actuelle, nous ne possédons pas encore de date de sortie précise pour l'ultime DLC de Dave the Diver, mais quelques informations sur le contenu ont été données, en plus d'un premier trailer.

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Des détails sur le DLC Dave the Diver x Subnautica 2

D'après les détails partagés, le DLC en collaboration avec Subnautica 2 apportera plusieurs nouveautés sur Dave the Diver : « De nouvelles eaux, d'étranges créatures et des découvertes inattendues vous attendent au-delà du portail ». Nous pouvons également nous attendre à diverses ressources, catégorisées comme « précieuses » par les développeurs. Par ailleurs, la bande-annonce partagée pour l'occasion montre notamment le Nibbler Mango, mais aussi l'emblématique Léviathan Collecteur, qui a déjà terrorisé de nombreux joueurs sur les opus Subnautica.

Rendez-vous donc au début de l'année 2027 pour plonger dans le DLC en collaboration avec Subnautica 2 sur Dave the Diver. Pour rappel, le titre de Mintrocket est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, notamment sur consoles PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et mobile.