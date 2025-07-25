Project Hadar : La nouvelle licence de CD Projekt sera un action-RPG axé sur les combats rapprochés

CD Projekt Red, le studio derrière The Witcher 3 et Cyberpunk 2077, prépare actuellement une toute nouvelle franchise baptisée « Project Hadar ». Selon une récente offre d'emploi, ce projet inédit serait un action-RPG centré principalement sur des mécaniques de combat rapproché.
Project Hadar : une aventure totalement originale
Alors que CDPR travaille activement sur plusieurs projets ambitieux, dont The Witcher 4 et une suite à Cyberpunk 2077, le studio polonais développe en parallèle sa toute première franchise entièrement originale : Project Hadar. Très attendu par les fans, ce nouveau jeu se déroulera dans un univers inédit, avec une histoire et un cadre totalement distincts des précédentes réalisations du studio. À ce stade, peu de détails officiels sont disponibles sur le jeu, mais une offre d'emploi repérée par Tech4Gamers apporte un éclairage intéressant sur l'orientation du gameplay.
L'offre d'emploi publiée par CDPR pour un poste de Senior Gameplay Designer précise que les candidats doivent posséder une solide expérience dans les RPG d'action. Plus notable encore, le studio recherche explicitement des développeurs familiers avec des mécaniques de combat au corps-à-corps :
Une expérience avec des systèmes de combat orientés vers le corps-à-corps est fortement souhaitée.
Cette information laisse entendre que Project Hadar pourrait s'éloigner du gameplay davantage tourné vers le tir, comme celui proposé dans Cyberpunk 2077, et se rapprocher de l'expérience proposée par The Witcher, où le combat rapproché est au cœur de l'action.
CD Projekt veut améliorer ses mécaniques de combat
Cette nouvelle orientation correspond aux récentes déclarations du studio sur son souhait d'améliorer significativement les combats au corps-à-corps dans la future suite de The Witcher. Ainsi, l'expérience acquise sur The Witcher 4 pourrait directement influencer et enrichir les mécaniques de combat prévues pour Project Hadar.
Un projet ambitieux en phase de pré-production
Actuellement, CD Projekt Red se concentre surtout sur l'élaboration de l'univers, de la narration et du design général du jeu. Cependant, les précisions données dans l'offre d'emploi montrent que le studio possède déjà une idée assez claire des éléments fondamentaux du gameplay. Project Hadar reste néanmoins à un stade précoce de son développement, et de nombreux aspects pourraient évoluer avant son lancement. Les fans devront donc patienter encore quelque temps avant de découvrir les premiers visuels et informations concrètes.
Selon les informations partagées par le studio polonais, ce projet ne devrait pas sortir de sitôt. Nous devrions avoir dans un premier temps The Witcher 4, puis Cyberpunk 2. Il faudrait patienter, a minima, environ 5 ans, si ce n'est plus. Mais rien n'empêche CD Projekt RED de nous en dire plus prochainement.
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