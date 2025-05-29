Vous attendez Cyberpunk 2 ? CD Projekt RED a une TRÈS mauvaise nouvelle

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 29 mai 2025 à 17h06
Alors que CD Projekt RED vient tout juste d'annoncer officiellement l'entrée en pré-production de la suite de Cyberpunk 2077, le studio tempère déjà les attentes des joueurs en ce qui concerne son délai de développement. Il y aura forcément des déçus à la suite de cette annonce...
Vous attendez Cyberpunk 2 ? CD Projekt RED a une TRÈS mauvaise nouvelle
Si la nouvelle concernant la suite de Cyberpunk 2077, officiellement nommée Cyberpunk 2 pour le moment, a fait des heureux, ces derniers pourraient finalement très vite déchanger. Michał Nowakowski, co-PDG de CD Projekt, a récemment précisé lors d'un appel aux investisseurs que la durée moyenne de réalisation d'un titre majeur au sein du studio s'étend généralement sur « quatre à cinq ans ». Ainsi, Cyberpunk 2 ne sortirait pas avant 2029, voire 2030.

Un calendrier similaire à celui de The Witcher 4 ?

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Interrogé sur le parallèle possible avec The Witcher 4, actuellement prévu au plus tôt pour 2027, Nowakowski explique toutefois que chaque jeu dispose de son propre calendrier :
En moyenne, notre cheminement entre la pré-production et la sortie finale d'un jeu prend quatre à cinq ans. Cependant, chaque projet est unique, et de nombreuses variables influencent le résultat final. Je ne m'engagerai donc pas sur des dates précises.
Bien qu'il soit encore trop tôt pour fixer une date précise, ce délai suggère que la suite de Cyberpunk 2077, nommée Project Orion en interne jusqu'à maintenant, ne verrait probablement pas le jour avant la fin de la décennie actuelle, étant donné que le jeu vient tout juste d'entrer en phase de pré-production.

Ce que l'on sait déjà sur Cyberpunk 2

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Même si aucune annonce officielle complète n'a été faite concernant cette suite, plusieurs offres d'emploi publiées par CD Projekt RED révèlent des détails intéressants. En particulier, on sait que :
  • Le jeu conservera une vue à la première personne, comme son prédécesseur.
  • Il bénéficiera d'un système de foule très réaliste et réactif, annoncé comme « le plus poussé jamais vu dans un jeu ».
  • Il mettra l'accent sur une grande liberté d'approche et de style de jeu, permettant des expériences variées et divergentes en fonction des choix du joueur.
Mike Pondsmith, créateur de l'univers Cyberpunk, a récemment laissé entendre que ce second opus pourrait introduire une nouvelle ville différente de Night City. Selon lui, cette cité inédite évoquerait « Chicago, mais qui aurait mal tourné », s'éloignant ainsi de l'ambiance très Blade Runner du premier volet.

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CD Projekt RED reste très actif, notamment en s'invitant sur une nouvelle plateforme, la Nintendo Switch 2, permettant à un nouveau public de découvrir ce titre tant apprécié. Et si vous n'avez toujours pas découvert cet œuvre, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :
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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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