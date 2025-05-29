Vous attendez Cyberpunk 2 ? CD Projekt RED a une TRÈS mauvaise nouvelle



le 29 mai 2025 à 17h06 Publié par Corentin Rimbert le 29 mai 2025 à 17h06

Alors que CD Projekt RED vient tout juste d'annoncer officiellement l'entrée en pré-production de la suite de Cyberpunk 2077, le studio tempère déjà les attentes des joueurs en ce qui concerne son délai de développement. Il y aura forcément des déçus à la suite de cette annonce...