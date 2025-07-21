Nintendo eShop : Faites des économies sur des jeux Switch et Switch 2 grâce aux Offres estivales (jusqu'au 3 août)

Le Nintendo eShop a, très récemment, accueilli une toute nouvelle promotion, à savoir les Offres estivales, qui proposent des titres à moindre coût.

Nintendo eShop, les Offres estivales (jusqu'au 3 août 2025)

New Super Mario Bros. U Deluxe → 44,99 € au lieu de 59,99 €.

→ 44,99 € au lieu de 59,99 €. Metroid Prime Remastered → 29,99 € au lieu de 39,99 €.

→ 29,99 € au lieu de 39,99 €. Cyberpunk 2077 Ultimate Edition → 62,99 € au lieu de 69,99 €.

→ 62,99 € au lieu de 69,99 €. Cuphead - The Delicious Last Course → 6,39 € au lieu de 7,99 €.

→ 6,39 € au lieu de 7,99 €. Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition → 23,99 € au lieu de 59,99 €.

→ 23,99 € au lieu de 59,99 €. Red Dead Redemption → 29,99 € au lieu de 49,99 €.

→ 29,99 € au lieu de 49,99 €. Dave the Diver → 12,99 € au lieu de 19,99 €.

→ 12,99 € au lieu de 19,99 €. BioShock: The Collection → 9,99 € au lieu de 49,99 €.

→ 9,99 € au lieu de 49,99 €. Borderlands Legendary Collection → 9,99 € au lieu de 49,99 €.

→ 9,99 € au lieu de 49,99 €. My Sims: Collection cosy → 24,79 € au lieu de 39,99 €.

→ 24,79 € au lieu de 39,99 €. Risk of Rain 2 → 6,24 € au lieu de 24,99 €.

→ 6,24 € au lieu de 24,99 €. Unravel Two → 5,99 € au lieu de 19,99 €.

→ 5,99 € au lieu de 19,99 €. L.A. Noire → 24,99 € au lieu de 49,99 €.

→ 24,99 € au lieu de 49,99 €. Borderlands 3 Ultimate Edition → 23,99 € au lieu de 59,99 €.

→ 23,99 € au lieu de 59,99 €. Carnival Fête Foraine → 7,99 € au lieu de 39,99 €.

→ 7,99 € au lieu de 39,99 €. Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom → 14,99 € au lieu de 49,99 €.

→ 14,99 € au lieu de 49,99 €. Need for Speed Hot Pursuit Remastered → 7,99 € au lieu de 39,99 €.

→ 7,99 € au lieu de 39,99 €. BioShock Infinite: The Complete Edition → 7,99 € au lieu de 19,99 €.

→ 7,99 € au lieu de 19,99 €. Nickelodeon Kart Racers → 2,99 € au lieu de 29,99 €.

→ 2,99 € au lieu de 29,99 €. Blanc → 7,49 € au lieu de 14,99 €.

→ 7,49 € au lieu de 14,99 €. Tribes of Midgard → 4,99 € au lieu de 19,99 €.

→ 4,99 € au lieu de 19,99 €. Raft Survival Simulator → 1,99 € au lieu de 12,99 €.

→ 1,99 € au lieu de 12,99 €. BioShock 2 Remastered → 4,99 € au lieu de 19,99 €.

→ 4,99 € au lieu de 19,99 €. Okami HD → 9,99 € au lieu de 19,99 €.

→ 9,99 € au lieu de 19,99 €. Ace Attorney Anthology → 29,99 € au lieu de 59,99 €.

→ 29,99 € au lieu de 59,99 €. Burnout Paradise Remastered → 4,79 € au lieu de 29,99 €.

→ 4,79 € au lieu de 29,99 €. Monster Hunter Stories → 20,09 € au lieu de 29,99 €.

Il y a très peu de temps,. Celle-ci permet, ainsi, aux joueurs et aux joueuses évoluant sur Nintendo Switch 1 et/ou Nintendo Switch 2 de se procurer des jeux à prix réduit. Remarquons, à ce propos, queComme toujours, nous vous proposons, ci-dessous, une liste non exhaustive des jeux qui sont présents dans. Si vous désirez prendre connaissance de la liste complète, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien sur le Nintendo eShop depuis votre console.