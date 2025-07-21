Nintendo eShop : Faites des économies sur des jeux Switch et Switch 2 grâce aux Offres estivales (jusqu'au 3 août)

Le Nintendo eShop a, très récemment, accueilli une toute nouvelle promotion, à savoir les Offres estivales, qui proposent des titres à moindre coût.
Il y a très peu de temps, le Nintendo eShop s'est doté d'une toute nouvelle promotion, qui est baptisée « Offres estivales »
. Celle-ci permet, ainsi, aux joueurs et aux joueuses évoluant sur Nintendo Switch 1 et/ou Nintendo Switch 2 de se procurer des jeux à prix réduit. Remarquons, à ce propos, que les Offres estivales du Nintendo eShop se terminent le 3 août 2025
.
Nintendo eShop, les Offres estivales (jusqu'au 3 août 2025)
Comme toujours, nous vous proposons, ci-dessous, une liste non exhaustive des jeux qui sont présents dans les Offres estivales du Nintendo eShop
. Si vous désirez prendre connaissance de la liste complète, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien sur le Nintendo eShop depuis votre console.
- New Super Mario Bros. U Deluxe → 44,99 € au lieu de 59,99 €.
- Metroid Prime Remastered → 29,99 € au lieu de 39,99 €.
- Cyberpunk 2077 Ultimate Edition → 62,99 € au lieu de 69,99 €.
- Cuphead - The Delicious Last Course → 6,39 € au lieu de 7,99 €.
- Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition → 23,99 € au lieu de 59,99 €.
- Red Dead Redemption → 29,99 € au lieu de 49,99 €.
- Dave the Diver → 12,99 € au lieu de 19,99 €.
- BioShock: The Collection → 9,99 € au lieu de 49,99 €.
- Borderlands Legendary Collection → 9,99 € au lieu de 49,99 €.
- My Sims: Collection cosy → 24,79 € au lieu de 39,99 €.
- Risk of Rain 2 → 6,24 € au lieu de 24,99 €.
- Unravel Two → 5,99 € au lieu de 19,99 €.
- L.A. Noire → 24,99 € au lieu de 49,99 €.
- Borderlands 3 Ultimate Edition → 23,99 € au lieu de 59,99 €.
- Carnival Fête Foraine → 7,99 € au lieu de 39,99 €.
- Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom → 14,99 € au lieu de 49,99 €.
- Need for Speed Hot Pursuit Remastered → 7,99 € au lieu de 39,99 €.
- BioShock Infinite: The Complete Edition → 7,99 € au lieu de 19,99 €.
- Nickelodeon Kart Racers → 2,99 € au lieu de 29,99 €.
- Blanc → 7,49 € au lieu de 14,99 €.
- Tribes of Midgard → 4,99 € au lieu de 19,99 €.
- Raft Survival Simulator → 1,99 € au lieu de 12,99 €.
- BioShock 2 Remastered → 4,99 € au lieu de 19,99 €.
- Okami HD → 9,99 € au lieu de 19,99 €.
- Ace Attorney Anthology → 29,99 € au lieu de 59,99 €.
- Burnout Paradise Remastered → 4,79 € au lieu de 29,99 €.
- Monster Hunter Stories → 20,09 € au lieu de 29,99 €.
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