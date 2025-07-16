PS Store : Faites le plein de nouveaux jeux à moindre coût grâce à la promotion « Super Promo d'été » (jusqu'au 31 juillet 2025)

Le PlayStation Store s'est, récemment, doté de la « Super Promo d'été », qui propose de belles réductions sur une multitude de jeux.

PS Store, la Super Promo d'été (jusqu'au 31 juillet 2025)

Assassin's Creed Shadows (PS5) → 59,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS5) → 59,99 € au lieu de 79,99 €. Forza Horizon 5 Standard Edition (PS5) → 52,49 € au lieu de 69,99 €.

(PS5) → 52,49 € au lieu de 69,99 €. Clair Obscur: Expedition 33 (PS5) → 44,99 € au lieu de 49,99 €.

(PS5) → 44,99 € au lieu de 49,99 €. Baldur's Gate 3 (PS5) → 55,99 € au lieu de 69,99 €.

(PS5) → 55,99 € au lieu de 69,99 €. Kingdom Come: Deliverance II (PS5) → 52,49 € au lieu de 69,99 €.

(PS5) → 52,49 € au lieu de 69,99 €. Cyberpunk 2077 (PS4 et PS5) → 17,49 € au lieu de 49,99 €.

(PS4 et PS5) → 17,49 € au lieu de 49,99 €. Star Wars Jedi: Survivor (PS5) → 15,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS5) → 15,99 € au lieu de 79,99 €. Helldivers 2 (PS5) → 31,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS5) → 31,99 € au lieu de 39,99 €. Warhammer 40,000: Space Marine 2 (PS5) → 38,49 € au lieu de 69,99 €.

(PS5) → 38,49 € au lieu de 69,99 €. Ghost of Tsushima Director's Cut (PS4 et PS5) →39,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS4 et PS5) →39,99 € au lieu de 79,99 €. DRAGON BALL: Sparking! ZERO (PS5) → 55,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS5) → 55,99 € au lieu de 79,99 €. Sea of Thieves (PS5) → 19,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS5) → 19,99 € au lieu de 39,99 €. No Man's Sky (PS4 et PS5) → 19,99 € au lieu de 49,99 €.

(PS4 et PS5) → 19,99 € au lieu de 49,99 €. Stray (PS4 et PS5) → 17,99 € au lieu de 29,99 €.

(PS4 et PS5) → 17,99 € au lieu de 29,99 €. Alan Wake 2 (PS5) → 23,99 € au lieu de 59,99 €.

(PS5) → 23,99 € au lieu de 59,99 €. Battlefield 2042 (PS4 et PS5) → 7,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS4 et PS5) → 7,99 € au lieu de 79,99 €. Dead Island 2 (PS4 et PS5) → 14,99 € au lieu de 49,99 €.

(PS4 et PS5) → 14,99 € au lieu de 49,99 €. Warhammer 40,000: Rogue Trader (PS5) → 24,99 € au lieu de 49,99 €.

(PS5) → 24,99 € au lieu de 49,99 €. Darkest Dungeon II (PS4 et PS5) → 23,39 € au lieu de 38,99 €.

(PS4 et PS5) → 23,39 € au lieu de 38,99 €. Control Ultimate Edition (PS4 et PS5) → 5,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS4 et PS5) → 5,99 € au lieu de 39,99 €. Sea of Stars (PS4 et PS5) → 22,74 € au lieu de 34,99 €.

(PS4 et PS5) → 22,74 € au lieu de 34,99 €. Dave the Diver (PS4 et PS5) → 12,99 € au lieu de 19,99 €.

(PS4 et PS5) → 12,99 € au lieu de 19,99 €. Neva (PS4 et PS5) → 13,99 € au lieu de 19,99 €.

(PS4 et PS5) → 13,99 € au lieu de 19,99 €. Sherlock Holmes Chapter One (PS4 et PS5) → 6,74 € au lieu de 44,99 €.

PlayStation Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Il y a très peu de temps,(aussi dit « PS Store ») s'est offert une toute nouvelle catégorie promotionnelle, soit. Cette nouvelle promotion, qui propose des réductions sur des AAA comme sur des titres indépendants, permet dès lors aux joueurs et aux joueuses évoluant sur PS4 ou bien PS5 d'étoffer leur bibliothèque vidéoludique tout en faisant des économies. Soulignons, à ce sujet, quese termine le 31 juillet 2025.Comme à l'accoutumée, nous vous proposons, dans ce qui suit, une liste non exhaustive des jeux qui figurent dans. Si vous souhaitez prendre connaissance de la liste complète, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien sur le PS Store depuis votre console.Pour conclure, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose des cartes PlayStation Store à moindre coût :